Sörloth'u isteyen Türk takımı ortaya çıktı: İspanyollar açıkladı

Norveçli golcü Alexander Sörloth, tekrar Türkiye'nin gündeminde. Daha önce sık sık Süper Lig devlerinin talip olduğu Norveçli golcüyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sörloth, Trabzonspor'da 2019-20 sezonunda forma giymiş, 49 resmi maçta 33 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Daha sonra Almanya'nın Leipzig takımına giden Sörloth, 2021'de de İspanya'nın Real Sociedad takımına transfer olmuştu. 2023'te de Villarreal'e geçen Sörloth, hemen ardından Atletico Madrid'e gitmişti.

Atletico Madrid'teki ilk sezonunda 56 maçta 27 gol atan Norveçli oyuncu, bu sezon ise şu ana kadar 11 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE PEŞİNDE

İspanyol basınında çıkan bir habere göre Sörloth'un şimdi de Fenerbahçe peşine düştü. Haberde yer alan ifadeler şöyle:

"Fenerbahçe, önümüzdeki kış transfer dönemi için Sörloth'u takip ediyor. İstanbul ekibi, Sörloth'u kadrosuna katmak için can atıyor.

Atletico Madrid, Alexander Sörloth’u kolay kolay bırakmaya niyetli değil. Norveçli yıldızın 2028’e uzanan kontratı ve kulübün ona biçtiği değer, ayrılığı zorlaştırıyor. Yine de yedek kulübesine mahkum olması, kapıyı aralıyor. İspanyol kulübünün, 35 milyon euro civarında bir teklif gelirse masaya oturabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi bu rakamı biliyor ve bonservisi o seviyeye çekmek için formül üstüne formül geliştiriyor. Ancak sezon ortasında gol silahını kaybetmek istemeyen Atletico’nun direnci, işi yokuşa sürüyor."