Cristiano Ronaldo futbolu ne zaman bırakacağını açıkladı

Kariyerini Suudi Arabistan'da Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, katıldığı bir etkinlikte çarpıcı açıklamalarda bulundu.

NE ZAMAN EMEKLİ OLACAĞINI AÇIKLADI

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo emeklilik hakkında, "Yakında futbolu bırakacağım, yani 10 yıl sonra. Hayır, şaka yapıyorum. Şu an sadece yaşananlardan keyif almaya bakıyorum. Biliyorsunuz, belli bir yaşa geldiğinizde futbolda zaman çok hızlı geçer. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Gol atıyorum, fiziksel açıdan iyi durumdayım. Milli takımda da gayet iyi iş çıkarıyorum. Ama dürüst olmak zorundayım, bir veya iki yıl sonra futbolu bırakacağım." yorumunu yaptı.

''DÜNYA KUPASI SON TURNUVAM OLACAK''

Konuşmasını sürdüren Portekizli yıldız, "2026 Dünya Kupası benim son turnuvam olacak; çünkü 41 yaşında olacağım. Futbola her şeyimi verdim. 25 yıldır bu oyunu oynuyorum. Kulüp kariyerimde de milli takım kariyerimde de birçok rekor kırdım. Çok gururluyum. O zaman anın tadını çıkaralım, anı yaşayalım." dedi.

Ronaldo'nun diğer sözleri şu şekilde: