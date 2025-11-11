Messi'den taraftarı heyecanlandıran açıklama

Yenilenen Camp Nou'yu ziyaret eden Arjantinli yıldız Lionel Messi, Sport'a açıklamalarda bulundu.

''ŞİMDİ DAHA ÇOK KEYİF ALIYORUM''

''Barcelona'dan gelen sevgiyi nasıl hissediyorsunuz?'' sorusunu yanıtlayan yıldız futbolcu, “İnanılmaz. Şehirden, insanlardan ve yaşadığımız o dönemden gelen her şey beni hep nostaljiye boğuyor, çok duygusallaştırıyor. O anları çok özlüyorum; belki de o zamanlardan daha fazla, şimdi daha çok keyif alıyorum. Çünkü o günlerde maç üstüne maç, bir sonraki karşılaşmayı düşünmek derken, yaşananların tadını tam çıkaramıyorduk. Aradan yıllar geçince, uzaktan ve daha sakin bakınca her şeyi çok daha yoğun hissediyoruz.” dedi.

Messi'nin yaptığı diğer açıklamalar şu şekilde:

“İnsanlar unutmadı, bu net. Daha önce de söylemiştim; ayrılık garip geldi. Son yıllarımı pandemiden dolayı boş tribünlere karşı oynayarak bitirdim, içimde tuhaf bir his kaldı. Hayatım boyunca Barcelona'da olduğum için, hayal ettiğim gibi veda edemedim. Avrupa kariyerimi burada tamamlayıp sonra başka yere gitmeyi planlıyordum. Veda da durumdan dolayı biraz eksikti. Ama insanların sevgisi hep kalacak, yaşadıklarımızdan dolayı. Sanırım 16 yıl A takımda oynadım, 12-13 yaşımda geldiğimden beri 20-21 yıl geçti. Hayatımın büyük kısmı orada geçti, sevgi sonsuza dek sürecek.”

- Sevgiyle anılacaksın, bu silinmez. En zor anı söyledin, peki en mutlu hangisi?

“Birini seçmek zor. Çok şükür pek çok anı yaşadım. Guardiola ile ilk altılı muhteşemdi, Luis Enrique ile son Şampiyonlar Ligi de öyle. Tek bir anı seçemem. O dönemde hem insan hem oyuncu olarak büyüdüm, her şeyi hatırlıyorum. Görüntüleri görünce o sezonlar, yaşadıklarımız gözümde canlanıyor.”

- Mutluluk sadece kupalardan mı ibaret? Kupalara bakmazsan neyi hatırlarsın?

“Bu kulübün parçası olmak, çocukken gelip burada büyümek, tüm hayatımı Barcelona'da geçirmek... Çocuklarımın bu şehirde doğması için Tanrı'ya şükrediyorum. Kulübe ve şehre minnettarım; beni orada tutan çok şey var.”

- Barcelona'da mutluydun, Paris'te son görüşmemizde bunu tam söylememiştin. Şimdi sonuçlardan memnun gibisin.

“Paris cehennem gibi değildi. Kötü vakit geçirmedim dedim ama futboldan, günlük hayattan, antrenmanlardan, maçlardan memnun olmadığım için kendimi iyi hissetmiyordum. Ailece güzel bir deneyim yaşadık, şehir harikaydı. İlk kez Barcelona'dan çıkıyorduk, her şey yeniydi, bu yüzden zordu. Ama iyi hissetmiyordum.”

- Yaş ilerliyor ama hâlâ gol kralı olabiliyorsun. Seni ne motive ediyor?

“Çocukluğumdan beri yaptığım ve en çok tutkunu olduğum şey: Futbol oynamak ve rekabet etmek. Kaybetmekten hoşlanmıyorum, sahaya her çıktığımda kazanmak için çıkıyorum. Miami'ye geldiğimizde kulüp gençti, büyüyordu. Onu rekabetçi hale getirmek, şampiyonluklara taşımak zordu ama başardık. Fiziksel olarak iyi hissettiğim sürece aynı şekilde devam edeceğim. Zorlandığımı, keyif almadığımı fark ettiğim an bırakırım ama şu an keyifliyim.”

- Dünya Kupası yaklaşıyor, heyecanlı mısın?

“Evet, özel bir turnuva. Milli takımda oynamak, hele kazandıktan sonra daha anlamlı. Ama yük olmak istemiyorum. Fiziksel olarak iyi olup takıma katkı sağlayacağımdan emin olmak istiyorum. Sezonumuz farklı, hazırlık dönemi var. Her gün kendimi test edeceğim. Ama Dünya Kupası'nın ne kadar büyük olduğunu biliyorum, heyecanlıyım.”

- Son olarak, taraftarlara mesajın var mı?

“Camp Nou'ya dönmek için sabırsızlanıyorum. Barcelona'yı çok özlüyoruz; çocuklarım, eşim sürekli oradan, geri dönme fikrinden bahsediyor. Evimiz, her şeyimiz orada. Stadyum bittiğinde geri dönmek istiyorum. Paris'e gittikten sonra Camp Nou'ya uğramamıştım, sonra Montjuic'e taşındılar. Yeni stadyumu görmek tuhaf olacak ama o anıları yeniden yaşamak, hatırlamak çok heyecan verici olacak.”