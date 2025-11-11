Ahmet Çakar TFF'nin yaptığı hatayı açıkladı: TFF'yi en az 1 milyonluk yaparlar

Ahmet Çakar, Türk futbolunda yaşanan bahis skandalına dair açıklamalarda bulundu. Çakar, TFF'nin yaptığı büyük hatayı da açıkladı.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, bahis operasyonu kapsamında bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

''AKLANIRLAR İSE TFF'Yİ 1 MİLYONLUK YAPARLAR''

Ahmet Çakar, suç duyurusunda bulunan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın aklanmaları durumunda TFF'yi ''en az bir milyonluk yaparlar'' dedi.

Çakar'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

''Federasyon bence şu hatayı yaptı.

Bütün hakemlerin, profesyonel futbolcuların vatandaşlık numaralarını yazdı, Spor Toto'ya yazdı. Eşleşenler çıktı, iddia oynamış diye. Orada Necip'in de adı çıktı. Necip dedim anlat nasıl oldu? "Abi" diyor, "ben..." Necip Uysal değil. "Vatandaşlık numaramı yazıp da şifremi unutup... Alakasız bir e-mail ve telefon numarası çıkıyor" diyor.

"Ben Uganda Muganda bilmem, ben bu işleri bilmem" diyor. Uganda'ya nasıl olduğunu da söylüyorum, gelen bonusu yatırmış birileri.

Şimdi, sıkıntı şu futbol federasyonunda: Şimdi ben Serdal Adalı olsam, benim iki tane çocuğumun ismi çıktı. Mesela Necip maçtan sona hakeme küfür etti. Etmedi. Bu fazla üzmez? Fakat burada adın birden hırsıza, bahisçiye, entrikacıya, şikeciye çıkıyor.

Aklanırlar ise Futbol Federasyonu'nu en az bir milyonluk yaparlar, tazminat davası ve Futbol Federasyonu'nun bu hatası nedeniyle koskoca Beşiktaş, ağır taştır. Federasyona çok ciddi bir reaksiyon gösterir. Ki aklanmaları Necip'in ve Ersin'in... Veya aklanmamaları. Aklanmaları veya aklanmamaları sadece bir savcı için yarım saat.

Zorbay Küçük bireysel bazda federasyonun adamı olduğu için ancak federasyona tazminat davası açar ve kazanır. Ama şimdi Serdal Adalı var orada, 15-20 milyonluk Beşiktaş camiası.

Sen gerekli tahkikatı yapmadan, sadece vatandaşlık numaralarıyla Spor Toto'daki iddia oynayanların isimleri uyuşuyor diye bunu açıklarsan ve bu adamı gerekli araştırmayı yapmadan yapar isen, sen Beşiktaş'lı iki tane futbolcuyu şikeci değil de bahisçi olarak ilan ediyorsun. Bu çok ağır bir sorun yaratır bundan sonra Türk futbolunda.''

