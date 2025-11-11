Milli takımın maç biletleri ücretsiz oldu
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 14 Kasım Cuma günü İstanbul'da Ukrayna ile karşılaşacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının biletleri ücretsiz olacak.
BİLETLER ÜCRETSİZ OLARAK ALINABİLECEK
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler, passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.
5 PUANLA LİDER
Ümit Milli Takım, turnuvada oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puan topladı.
Egemen Korkmaz'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ümit Milli Takım, 1 maç fazlasıyla 1. sırada yer alıyor.
Gruptaki puan tablosu şu şekilde:
1 - Türkiye U21: 5 puan
2 - Hırvatistan U21: 4 puan (1 maçı eksik)
3 - Ukrayna U21: 4 puan
4 - Macaristan U21: 3 puan
5 - Litvanya U21: 1 puan
Kaynak:Haber Merkezi / AA