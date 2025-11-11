Yılmaz Vural: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif!

Yayınlanma:
Son olarak Sarıyer'de görev yapan teknik direktör Yılmaz Vural, çok kızdığı futbolcuya yönelik sert ifadeler kullandı.

Teknik direktör Yılmaz Vural, son olarak görev yaptığı Sarıyer'den kısa süre içinde ayrılmıştı.

Vural, Haberler.com'a Sarıyer'de futbolcusu olan Malaly Dembele'ye çok sert sözler kullandı.

Dembele'nin oyundan alındığı maçta tepki gösterdiğini hatırlatan Vural, "Dembele'yi çıkardın, baştan kulübeyi yıkacaktın neredeyse. Kimsin lan sen? Ahlaksız herif! Spor ahlakın yok senin. Defol git diyecek bir idareci yok. Yani senden gelecek hayır, Allah'tan gelsin sen kimsin diyemiyor kimse. Çünkü başka bir bakış var olaya" dedi.

"BENİ OYUNCULAR YOLLADI"

Vural, şöyle devam etti:

"Dünyanın en önemli oyuncusu Ronaldo'yu Manchester United antrenörü yolladı ya. Dünya'nın bir numaralı oyuncusunu antrenöre değişmedi. Bakın benim bu üçüncü takımım oyuncuların beni yolladığı. Bu takımlar Ankaraspor, Gençlerbirliği ve Sarıyer.

Yılmaz Vural'a bu yapılır mı?Yılmaz Vural'a bu yapılır mı?

Gençlerbirliği'nden başlayayım. İki, üç günde gittim oradan. Ankaraspor'dan on günde gittik. Burada yirmi bir günde gittik. Diğer takımlarda başıma gelmedi. Yani bana dayanabiliyorlarsa oradan bir level atlıyorlar bir basamak. Sabrederlerse. Çünkü disiplin, kural. Ben antrenörlük yapıyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

