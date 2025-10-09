Yılmaz Vural'a bu yapılır mı?

Türk futbolunun en tecrübeli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, 4 hafta önce TFF 1. Lig takımı Sarıyer'in başına getirilmişti.

Ancak daha 4. maçına çıkan Yılmaz Vural'ın görevine son verildiği belirtildi.

Ajansspor'daki habere göre Sarıyer yönetimi Yılmaz Vural'ın görevine son verdi.

Yılmaz Vural'dan önce Sarıyer'i Şenol Can çalıştırıyordu.

4 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI

Sarıyer, TFF 1. Lig'de sezona kötü başlamış, bunun üzerine Şenol Can görevden alınmış, yerine de Yılmaz Vural'la anlaşma sağlanmıştı.

Sarıyer, bu sezon ligdeki tek galibiyetini de Yılmaz Vural'la aldı. Vural yönetimindeki Sarıyer, 1 galibiyet alırken, 3 kez de yenildi.

Yılmaz Vural sonunda başardı

Yılmaz Vural'ın bu kadar kısa süre içinde takımı toparlamasını bekleyen yönetimin sürpriz kararının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başladığı da haberde yer aldı.

Sarıyer, TFF 1. Lig'de 9 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 7 yenilgi ve 4 puanla 18. sırada yer alıyor.