Sadettin Saran'ın şampiyonluk sonrası görüntüleri taraftarları coşturdu

Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, ezeli rakibini 86-66 mağlup etmeyi başardı.

2 GÜNDE 2. ŞAMPİYONLUK

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 2 günde 2. şampiyonluğunu yaşamış oldu.

SADETTİN SARAN SOYUNMA ODASINA İNDİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da mücadeleyi tribünden takip etti. Karşılaşmada son düdüğün çalmasıyla birlikte Sadettin Saran büyük bir sevinç yaşadı. Saran'ın daha sonrasında soyunma odasına giderek oyuncularını tebrik ettiği öğrenildi.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Salonu dolduran Fenerbahçeli taraftarlar da “Oley, oley, Sadettin Saran! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran” tezahüratında bulundu.

DETAYLAR

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Samet Biner, Furkan Keseratar

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 7, Olcay Çakır Turgut 3, Meesseman 17, Rupert 16, McBride 15, Williams 6, McCowan 11, Allemand 8, Alperi Onar 3, Tuana Vural, Meltem Avcı Yılmaz

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 4, Williams 15, Oblak 13, Ayşe Cora Yamaner 11, Elif Bayram 2, Gökşen Fitik 6, Juhasz 5, Kuier 10, Sude Yılmaz, Derin Erdoğan, Zeynep Şevval Gül

1. Periyot: 21-16

Devre: 47-35

3. Periyot: 63-55