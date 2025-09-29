Yılmaz Vural sonunda başardı
1. Lig'in 8. Haftasında Sarıyer deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip, 3-0 kazanmayı başardı.
YILMAZ VURAL'IN İLK GALİBİYETİ
Sarıyer’de teknik direktörlük görevine getirilen Yılmaz Vural, Adana Demirspor galibiyetiyle ilk 3 puanını aldı.
DETAYLAR
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, M. Ergin Gözütok, R. Muhammed Orcan
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Caner Kaban, Kadir Karayiğit, Ali Fidan (Dk. 69 Osman Kaynak), Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya (Dk. 68 Kayra Saygan), Yücel Gürol, Mert Menemencioğlu, Gökdeniz Tunç (Dk. 86 Kürşat Türkeş Küçük), Ahmet Bolat (Dk. 86 Arda Birinci), Salih Kavrazlı
SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Djilobodji, Eşref Korkmazoğlu, Hamidou Traore (Dk. 70 Emre Yeşilyurt), Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Regattin, Anziani (Dk. 46 Berkay Aydoğmuş), Urie (Dk. 64 Muhammed Mert), Dembele (Dk. 84 Anıl Koç), Ömer Bayram (Dk. 84 Camara)
Goller: Dk. 46 Dembele, Dk. 53 ve 81 Regattin (SMS Grup Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 8 Yücel Gürol, Dk.17 Ahmet Bolat, Dk. 61 Kadir Karayiğit (Adana Demirspor),
Kaynak:Haber Merkezi / AA