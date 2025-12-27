Acun Ilıcalı'nın Hull City'si büyük fırsatı kaçırdı

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si büyük fırsatı kaçırdı
Yayınlanma:
Ligin son sırasındaki Sheffield Wed'e konuk olan Hull City, berabere kalarak büyük fırsatı kaçırdı.

İngiltere Championship’in 23. haftasında Hull City deplasmanda Sheffield Wed ile karşı karşıya geldi. Hillsborough Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrıldı.

Ev sahibinin gollerini 21’de Ingelsson ve 60’da Cadamarteri kaydetti. Hull City’nin golleri ise 37’de Bellumi ve 65’te Crooks’tan geldi.

3e808b90-e278-11f0-89c7-a3eec9727458.jpg

SERİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. 38 puandaki Hull City, 4. sırada yer aldı. -8 puandaki Sheffield Wed ise ligin son sırasında kaldı.

YÜKSELME FIRSATI KAÇTI

Alınan bu sürpriz beraberlik büyük bir fırsatı da kaçırdı. Hull City, galip gelmesi halinde Ipswich’i geçerek 3. sıraya yükselecekti.

SIRADAKİ RAKİP MIDDLESBROUGH

Hull City, ligin bir sonraki haftasında Middlesbrough, deplasmanına çıkacak. 29 Aralık günü oynanacak mücadele TSİ 22.45’te başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

