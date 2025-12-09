İstanbul'a yeni ilçe mi geliyor? DMM'den iddialara cevap

İstanbul'a yeni ilçe mi geliyor? DMM'den iddialara cevap
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul'a "Yenişehir" adında yeni bir ilçe kurulacağı iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.DMM, bu haberlerin gerçek dışı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde dolaşıma giren bir iddiayı yalanladı. Merkez, "Kanal İstanbul güzergahı ile İstanbul Havalimanı çevresini kapsayacak şekilde 'Yenişehir' adıyla İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacağı" yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

DMM: "İDDİALAR GERÇEK DIŞI VE SPEKÜLATİF"

DMM'nin sosyal medyadaki resmi hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif nitelik taşıdığı belirtildi.

İstanbul'a yeni ilçe geliyor iddiası: Yeri ve ismi bile hazırİstanbul'a yeni ilçe geliyor iddiası: Yeri ve ismi bile hazır

'YENİ İLÇE KANUNLA KURULABİLİR'

Açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesine atıfta bulunularak, il veya ilçe kurulması, kaldırılması, ad değişikliği gibi işlemlerin ancak kanunla yapılabileceği hatırlatıldı.

Cami hoparlöründe müstehcen sesler ilçeyi ayağa kaldırdıCami hoparlöründe müstehcen sesler ilçeyi ayağa kaldırdı

"HERHANGİ BİR ÇALIŞMA BULUNMUYOR"

DMM açıklamasında, "Söz konusu haberlerde ileri sürüldüğü şekliyle, İçişleri Bakanlığı'nın veya başkaca bir kurumun İstanbul'da yeni bir ilçe kurulmasına yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Türkiye
Bursa’da kaybolan zihinsel engelli çocuktan sevindiren haber
Bursa’da kaybolan zihinsel engelli çocuktan sevindiren haber
Otelin restoran kısmında yangın paniği!
Otelin restoran kısmında yangın paniği!
Mersin’de kaza yapan aracın sürücüsü viyadükten aşağı uçtu: Yaşamını yitirdi
Mersin’de kaza yapan aracın sürücüsü viyadükten aşağı uçtu: Yaşamını yitirdi