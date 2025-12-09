İstanbul'a yeni ilçe mi geliyor? DMM'den iddialara cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde dolaşıma giren bir iddiayı yalanladı. Merkez, "Kanal İstanbul güzergahı ile İstanbul Havalimanı çevresini kapsayacak şekilde 'Yenişehir' adıyla İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacağı" yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

DMM: "İDDİALAR GERÇEK DIŞI VE SPEKÜLATİF"

DMM'nin sosyal medyadaki resmi hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif nitelik taşıdığı belirtildi.

'YENİ İLÇE KANUNLA KURULABİLİR'

Açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesine atıfta bulunularak, il veya ilçe kurulması, kaldırılması, ad değişikliği gibi işlemlerin ancak kanunla yapılabileceği hatırlatıldı.

"HERHANGİ BİR ÇALIŞMA BULUNMUYOR"

DMM açıklamasında, "Söz konusu haberlerde ileri sürüldüğü şekliyle, İçişleri Bakanlığı'nın veya başkaca bir kurumun İstanbul'da yeni bir ilçe kurulmasına yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.