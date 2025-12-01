Cami hoparlöründe müstehcen sesler ilçeyi ayağa kaldırdı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, öğle saatlerinden meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Validesuyu Camii’nde hoparlörden müstehcen sesler duyuldu.

Seslerin kimler tarafından çıkarıldığı tespit edilemezken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, cami hoparlöründen uygunsuz sesler çıkaran şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziosmanpaşa Son Dakika tarafından paylaşılan görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

YOLA MASA SANDALYE KOYUP MİLLETİ GERİ ÇEVİRMİŞLER

Öte yandan bir görgü tanığının sosyal medya hesabında paylaştığı iddiaya göre, bir grup şüpheli, caminin yakınlarındaki yola masa ve sandalye koyarak "İleride olay var yol kapalı" diyerek gelenleri geri çevirdi.

Şüphelilerin yaklaşık 30 dakika boyunca camide uygunsuz hareketlerine devam ettiği öne sürüldü.