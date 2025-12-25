Son Dakika | MSB'den düşürülen İHA'lar hakkında açıklama! "Zafiyet bulunmamakta"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Balıkesir ve Kocaeli’de düşen insansız hava araçları (İHA) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık, söz konusu İHA’ların incelendiğini belirterek, hava sahasının güvenliğinin çok katmanlı bir sistemle sağlandığını ve herhangi bir zafiyet bulunmadığını vurguladı.

Açıklamada, hava savunma önlemlerinin sivil güvenlik öncelikli olarak alındığı ve olayların, Ukrayna-Rusya savaşının İHA kullanımını artırmasının bir sonucu olduğu belirtildi.

"HERHANGİ BİR ZAFİYET BULUNMAMAKTADIR"

MSB, Balıkesir ve Kocaeli’den düşen insansız hava araçlarına (İHA) ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"15 Aralık'ta Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA, tespit edilmesinin ardından F-16'larımız tarafından takip edilmiş ve güvenli bir bölgede kontrollü bir müdahaleyle vurularak düşürülmüştür. Havada vurularak imha edilen İHA'nın enkazına, çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağılması sebebiyle henüz ulaşılamamıştır. Balıkesir ve Kocaeli’de düşmüş halde bulunan İHA’lar incelenmektedir. İnceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Hava sahamızın kontrolü; radarlar, elektro-optik sensörler, kara, deniz ve hava unsurları ile NATO entegre yapısı dahil olmak üzere çok katmanlı mimariyle 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmakta ve bu konuda herhangi bir zafiyet bulunmamaktadır. Küçük, düşük irtifalı ve düşük radar kesitine sahip İHA'lar, yalnızca Türkiye'nin değil Avrupa ülkeleri dahil tüm devletlerin karşı karşıya olduğu yeni nesil bir tehdittir. Bu tür hedeflere karşı müdahalede, sivil hava trafiği ve can güvenliği öncelikli olarak dikkate alınmakta ve en uygun unsur devreye sokulmaktadır. Sonuç olarak bahse konu olaylar, bir hava savunma zafiyetinden ziyade, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş sebebiyle artan İHA kullanımının bir yansımasıdır. Türkiye, İHA'lara karşı ilave tedbirler almakta, milli projeler ve müttefik entegrasyonlarıyla hava savunma kapasitesini sürekli geliştirmekte ve hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir."

"TEKNİK İNCELEME SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR"

Libya heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soru üzerine de açıklama geldi. 23 Aralık'ta, Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti Ankara'dan Trablus'a götürmek üzere havalanan Falcon-50 tipi uçak elektrik arızası nedeniyle acil durum ilan edildiği belirtildi.

Bunun üzerine Esenboğa Havalimanına geri dönüş prosedürleri başlatıldığının altı çizildi. Uçakla radar temasının kesilmesi üzerine, Hava Kuvvetlerine ait iki İHA, bir CN-235 uçağı ve bir arama kurtarma helikopteri bölgeye sevk edildiği belirtildi.