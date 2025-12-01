Cami hırsızı kamerada: Çuvalla gelip sadaka kutusunu çaldı!

Burdur’da Gazi Camisi'ne girip etrafı kontrol eden şüphelinin, daha sonra geri gelerek sadaka kutusunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Burdur’daki Gazi Camisi'nde meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kameralarıyla aydınlatıldı. Şüphelinin, camiye girip etrafı kolaçan ettikten sonra sadaka kutusunu çaldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün öğle namazı sonrası Gazi Camisi'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, ilk olarak camiye girip bir süre etrafı kontrol etti ve ardından dışarı çıktı. Kısa süre sonra elindeki çuvalla tekrar camiye giren şüpheli, sehpa üzerine sabitlenmiş olan sadaka kutusunu çuvalın içerisine koyup hızla camiden ayrıldı.

KAMERADA SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Cami görevlisi Mikail Aydın, ikindi namazına geldiğinde sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark edince hemen kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, şüphelinin camiyi kontrol edişi ve ardından çuvalla gelip sadaka kutusunu alıp götürdüğü anlar net bir şekilde yer aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini kullanarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

