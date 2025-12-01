Otoparkta yumruklu park yeri kavgası!

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir AVM’nin açık otoparkında, iddiaya göre sürücüler arasında yer kapma nedeniyle tartışma yaşandı. Kavgada, sürücüler birbirlerine yumruklarla saldırırken o anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.