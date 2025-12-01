Otoparkta yumruklu park yeri kavgası!

Otoparkta yumruklu park yeri kavgası!
Yayınlanma:
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir AVM’nin açık otoparkında, iddiaya göre sürücüler arasında yer kapma nedeniyle tartışma yaşandı. Kavgada, sürücüler birbirlerine yumruklarla saldırırken o anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde bulunan bir AVM’nin açık otoparkında meydana gelen olayda, iddiaya göre sürücüler arasında yer kapma nedeniyle tartışma yaşandı.

Husumetlisini sırtından bıçaklayıp kafasını yere vurdu! Saldırganın ifadesi pes dedirttiHusumetlisini sırtından bıçaklayıp kafasını yere vurdu! Saldırganın ifadesi pes dedirtti

İki sürücü, aynı otopark yerine araçlarını park etmek isterken çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

BİRBİRLERİNE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR!

İki sürücü, park yeri nedeniyle birbirlerine yumruklarla saldırdı. Sürücülerin kavga ettiği anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kağıthane’de sandalyeli kavga! Masanın üzerine atlayarak yere düştüKağıthane’de sandalyeli kavga! Masanın üzerine atlayarak yere düştü

KAVGAYI ARAYA GİREN VATANDAŞLAR AYIRDI!

Meydana gelen kavga, araya giren vatandaşların çabasıyla sona erdi ve 2 sürücü ayrıldı.




Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Türkiye
Cami hırsızı kamerada: Çuvalla gelip sadaka kutusunu çaldı!
Cami hırsızı kamerada: Çuvalla gelip sadaka kutusunu çaldı!
Seçil Erzan davasında karar duruşması
Seçil Erzan davasında karar duruşması
Duvarlar: Arkasındakiler... Dışındakiler...
Duvarlar: Arkasındakiler... Dışındakiler...