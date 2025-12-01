Otoparkta yumruklu park yeri kavgası!
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir AVM’nin açık otoparkında, iddiaya göre sürücüler arasında yer kapma nedeniyle tartışma yaşandı. Kavgada, sürücüler birbirlerine yumruklarla saldırırken o anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde bulunan bir AVM’nin açık otoparkında meydana gelen olayda, iddiaya göre sürücüler arasında yer kapma nedeniyle tartışma yaşandı.
İki sürücü, aynı otopark yerine araçlarını park etmek isterken çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
BİRBİRLERİNE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR!
İki sürücü, park yeri nedeniyle birbirlerine yumruklarla saldırdı. Sürücülerin kavga ettiği anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
KAVGAYI ARAYA GİREN VATANDAŞLAR AYIRDI!
Meydana gelen kavga, araya giren vatandaşların çabasıyla sona erdi ve 2 sürücü ayrıldı.