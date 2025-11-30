Husumetlisini sırtından bıçaklayıp kafasını yere vurdu! Saldırganın ifadesi pes dedirtti

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Çeliktepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre geçmişte yaşanan küfürleşme nedeniyle aralarında husumet bulunan Haluk Akgül ile Rauf D. arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Akgül sırtından bıçaklandı. Rauf D. yere düşen Akgün'ün başını yere vurdu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akgül hayatını kaybetti.

SALDIRGAN YAKALANARAK TUTUKLANDI!

Yaşanan olaya ilişkin çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Rauf D.'yi, aynı gün Çeliktepe Mahallesi’nde gözaltına alındı. Şüpheli Rauf D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Rauf D. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“SABAH DUYDUM ÖLMÜŞ DEDİLER”

Esnaf Abdullah Evren, korkunç olay ile ilgili "Akşamüstü bir şeyler oluyor. Sonra baktım orada bir sesler geliyor falan. Millet toplanmış ambulans geldi. Bu kadar yani. Sonra dediler ki yaralama var dediler. Ambulans hastaneye götürdü, o kadar. Sabah duydum ölmüş dediler. Bu sabah söyledikleri zaman hatırladım bu ileride biri vardı. Onun ailesini tanıyorum. Orada cenaze sahipleri işte gelmişler, toplanmışlar. Yarın galiba cenazeyi kaldıracaklar. Benim bildiğim o kadar" ifadelerini kullandı.

İFADESİ PES DEDİRTTİ!

Tutuklanan Rauf D.’nin ifadesi ortaya çıkarken saldırgan, "Haluk Akgül isimli şahsı tanımıyorum. Bundan yaklaşık 2-3 ay önce Çeliktepe’de Cengizhan İlköğretim Okulu'nun önünde öğleden sonra yaya olarak geçtiğim esnada, içerisinde Haluk isimli şahsın olduğu 3 erkek, sarhoş bir şekilde bana 'Ne bakıyorsun, hayırdır, kimsin sen' şeklinde hakaret etti. Ben bu kişilere hiçbir şekilde hakaret etmedim, yoldan geçerken baktığım için bana bu şekilde hakaret ettiler. Burada kavga olmadı, ben yoluma devam ettim" sözlerini sarf etti.

"Olay günü saat 22.00 sıralarında Çeliktepe Mahallesi Dutluk Caddesi'nde kapısının önünde otururken Haluk'u tanıdım ve konuşmaya yanına gittiğimde, 'Bir bakar mısın, neden bana geçen küfür ettin' dedim. Bana döner dönmez ağız kısmıma kafa attı yere düştüm. Yerde de bana 2-3 kere kafa attı ve kafamı yere vurdu, yumruk attı, dişimi kırdı. Sokağımızda bulunan adını bilmediğim bakkal yanıma geldi ve bizi ayırdı, gitti. Haluk koku itibariyle yine alkollüydü. Ben yerden kalkıyordum, kendime bakınca ağzım burnum kan içindeydi, sinirlendim, üzerimde bulunan bıçağı 2 sefer sırtına salladım.” ifadelerini kullanan saldırgan, “Sonrasında yere düştü ama yerde iyi gözüküyordu. Çevredekilere 'Polisi arayın, ambulansı arayın' dedim, oradan kaçmadım. Amca oğlumu aradım ve durumu onlara anlattım, yanıma geldiler. Polisler de gelmişti" sözlerini sarf etti.

'ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM DAHA FAZLA BIÇAKLARDIM'

Rauf D.,'nin ifadesinin devamında "Benim Haluk isimli kişiyi öldürme amacım yoktu. O anki sinirle böyle bir olay gerçekleşti. Haluk Akgül'ü tanımıyorum, kendisiyle alacak verecek ya da başka bir durumum söz konusu değildir. Arkadaşlarıyla bana 2-3 ay önce hakaret etmesinden dolayı neden böyle davrandıklarını sormak istedim ve şahıs bana saldırdı. Benim öldürme amacım yoktu, öyle bir amacım olsaydı daha fazla bıçaklardım. Üzerimde bulunan bıçağı gece saatlerinde sokaga çıktığımdan kendimi korumak amaçlı bulunduruyordum" dediği bildirildi.