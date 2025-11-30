İstanbul’da korkunç anlar! Darbedip yaraladığı eşini eve kilitleyip kaçtı

Yayınlanma:
İstanbul’un Avcılar ilçesinde, Mustafa E. isimli saldırgan, eşi Hanım E.’nin düşerek yaralanmasına neden oldu. Yaralı kadının üzerine kapıyı kilitleyerek kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Çığlıkları üzerine kapısı kırılarak girilen evde bulunan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Tüloğlu Sokak’ta, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir çift henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mustafa E., darbettiği eşi Hanım E.'nin düşerek kalçasının kırılmasına yol açtı. Mustafa E. isimli saldırgan, kadını evde bırakarak kapıyı üzerine kilitleyip kaçtı.

istanbul-avcilarda-darbedip-yaraladig-1039901-308603.jpg

YARALI KADINA KAPI KIRILARAK ULAŞILDI!

Kadının çığlıklarını duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Kadının acı içerisindeki çığlıklarının artması üzerine kapı kırılarak açıldı.

Hanım E., kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekibi tarafından sedye ile taşınarak ambulansa alındıktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

SALDIRGAN POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI!

Kendisini bu hale eşinin getirdiğini ifade eden kadının ifadesi üzerine kaçan Mustafa E. hakkında 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından yakalanması için Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

Kaynak:DHA

