Eskişehir'de şüpheli ölüm! Genç kadın arkadaşının evinde ölü bulundu

Eskişehir'de şüpheli ölüm! Genç kadın arkadaşının evinde ölü bulundu
Yayınlanma:
Eskişehir'de Beyza Yavuz arkadaşının evinde ölü bulundu. Yavuz’un kesin ölüm nedeninin, yapılacak detaylı otopsi incelemesinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Eskişehir’de 37 yaşındaki Beyza Yavuz, arkadaşının evinde ölü bulundu.

Akşam saatlerinde meydana gelen olan Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’ndeki 4 katlı binada meydana geldi.

eskisehirde-37-yasindaki-beyza-arkadas-1039915-308609-1.jpg

ARKADAŞI TARAFINDAN HAREKETSİZ YATAR BULUNDU

Beyza Yavuz, binanın en üst katında yaşayan arkadaşına geldi. Ancak Yavuz, bir süre sonra evde arkadaşı tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu.

20 yaşındaki genç kadın evde ölü bulundu20 yaşındaki genç kadın evde ölü bulundu

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlendi.

eskisehirde-37-yasindaki-beyza-arkadas-1039917-308609-1.jpg

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Yavuz’un ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Yavuz'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Türkiye
Bakan Memişoğlu'ndan sezaryen açıklaması!
Bakan Memişoğlu'ndan sezaryen açıklaması!
Polisten kaçarken çamura saplandı! Arabasını bırakıp ormanda kayıplara karıştı
Polisten kaçarken çamura saplandı! Arabasını bırakıp ormanda kayıplara karıştı