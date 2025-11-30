Eskişehir'de şüpheli ölüm! Genç kadın arkadaşının evinde ölü bulundu

Eskişehir’de 37 yaşındaki Beyza Yavuz, arkadaşının evinde ölü bulundu.

Akşam saatlerinde meydana gelen olan Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’ndeki 4 katlı binada meydana geldi.

ARKADAŞI TARAFINDAN HAREKETSİZ YATAR BULUNDU

Beyza Yavuz, binanın en üst katında yaşayan arkadaşına geldi. Ancak Yavuz, bir süre sonra evde arkadaşı tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu.

20 yaşındaki genç kadın evde ölü bulundu

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Yavuz’un ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Yavuz'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.