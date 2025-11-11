20 yaşındaki genç kadın evde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Melisa Şengül, birlikte alkol aldığı öne sürülen arkadaşlarının evinde ölü bulundu.

ARKADAŞLARIYLA ALKOL ALDIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinden Melisa Şengül, iddiaya göre arkadaşları K.E. (21) ve A.Ş. (21) ile sabah saatlerine Orta Mahalle 215 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2’nci katındaki dairede kadar alkol aldı.

20 yaşında hayatını kaybeden Melisa Şengül

Sabaha doğru alkolün etkisiyle sızdıkları öne sürülen gruptaki K.E. ve A.Ş., akşam saatlerinde kendileri geldiklerinde Şengül’ün hareketsiz bir şekilde yattığı gördü. Gençlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Şengül'ün öldüğünü belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Polisin olay yerindeki incelemenin ardından Şengül'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

K.E. ve A.Ş’yi ifadelerine başvurmak üzere emniyete götüren polis, olay ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.