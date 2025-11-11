20 yaşındaki genç kadın evde ölü bulundu

20 yaşındaki genç kadın evde ölü bulundu
Yayınlanma:
Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Melisa Şengül, arkadaşlarının evinde ölü bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Melisa Şengül, birlikte alkol aldığı öne sürülen arkadaşlarının evinde ölü bulundu.

Kastamonu'da 9 gün önce kaybolmuşlardı! Anne ve oğuldan kahreden haber geldiKastamonu'da 9 gün önce kaybolmuşlardı! Anne ve oğuldan kahreden haber geldi

ARKADAŞLARIYLA ALKOL ALDIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinden Melisa Şengül, iddiaya göre arkadaşları K.E. (21) ve A.Ş. (21) ile sabah saatlerine Orta Mahalle 215 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2’nci katındaki dairede kadar alkol aldı.

aydinda-universite-ogrencisi-arkadasini-1011326-300011.jpg
20 yaşında hayatını kaybeden Melisa Şengül

Sabaha doğru alkolün etkisiyle sızdıkları öne sürülen gruptaki K.E. ve A.Ş., akşam saatlerinde kendileri geldiklerinde Şengül’ün hareketsiz bir şekilde yattığı gördü. Gençlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Şengül'ün öldüğünü belirledi.

aydinda-universite-ogrencisi-arkadasini-1011327-300011.jpg

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Polisin olay yerindeki incelemenin ardından Şengül'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

K.E. ve A.Ş’yi ifadelerine başvurmak üzere emniyete götüren polis, olay ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak:DHA

Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Türkiye
İktidara yakın Cem Küçük 'İBB'ye kayyum' çağrısı yaptı: Talimat verir gibi saat verdi
İktidara yakın Cem Küçük 'İBB'ye kayyum' çağrısı yaptı: Talimat verir gibi saat verdi
Park yeri bulamadı düğündeki çocuklara ateş açtı: 1 ölü 6 yaralı
Park yeri bulamadı düğündeki çocuklara ateş açtı: 1 ölü 6 yaralı
Otomobil arkadan çarptığı TIR’ın altına girdi: 3 yaralı
Otomobil arkadan çarptığı TIR’ın altına girdi: 3 yaralı