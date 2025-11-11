Kastamonu'da 9 gün önce kaybolmuşlardı! Anne ve oğuldan kahreden haber geldi

Kastamonu'da 9 gün önce kaybolmuşlardı! Anne ve oğuldan kahreden haber geldi
Yayınlanma:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım’dan bu yana kendilerinden haber alınamayan 5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı ve annesi Huriye Helvacı'dan acı haber geldi. Osman Yaşar Helvacı’nın cansız bedeni uçurumun kenarında bulunmuştu. Ekipler, çocuğun bulunduğu yerden 200 metre uzaklıkta anne Huriye Helvacı'nın da cansız bedenine ulaştı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım günü evlerinden ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Yaşar Helvacı (5) için başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sonucunda kahreden haber geldi.

Anne ve oğlun bulunması amacıyla, yakınlarının ihbarı üzerine geniş çaplı bir arama çalışması başlatılmıştı. Arama çalışmalarına emniyet, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli de katıldı. Arama kurtarma ekipleri, arama çalışmasını özellikle akarsu ve bataklık bölgelerinde yoğunlaştırmış, bölgedeki bir bataklıkta iş makineleriyle de arama yapılmıştı fakat bir sonuç alınamamıştı.

Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, engebeli ve ormanlık arazide drone ile havadan arama yapıldı. Çalışmalara iz arama köpek timi ve kadavra köpekleri de katıldı. Arama ve adli soruşturma kapsamında; Akıncı İHA, Yapay Zeka Görüntü Analiz Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile teknik istihbarat ekibi, istihbarat araştırma timi, adli kolluk görevlileri, emniyet istihbarat araştırma ekibi ve emniyet suç araştırma ekibi görev yaptı.

anne-ogul.webp

ANNE VE OĞULDAN KAHREDEN HABER GELDİ!

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri tarafından bölgede bulunan akarsularda arama çalışmalarının devam ettiği sırada 5 yaşındaki kayıp Osman Yaşar Helvacı'dan acı haber geldi. Osman'ın cansız bedeni, uçurumun kenarında bulundu.

Anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeni ise oğlunun bulunduğu yerden 200 metre uzaklıkta bulundu.

Kaynak:DHA

