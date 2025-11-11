Kastamonu'da 9 gün önce kaybolmuşlardı! Anne ve oğuldan kahreden haber geldi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım günü evlerinden ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Yaşar Helvacı (5) için başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sonucunda kahreden haber geldi.

Anne ve oğlun bulunması amacıyla, yakınlarının ihbarı üzerine geniş çaplı bir arama çalışması başlatılmıştı. Arama çalışmalarına emniyet, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli de katıldı. Arama kurtarma ekipleri, arama çalışmasını özellikle akarsu ve bataklık bölgelerinde yoğunlaştırmış, bölgedeki bir bataklıkta iş makineleriyle de arama yapılmıştı fakat bir sonuç alınamamıştı.

Son Dakika | Günlerdir aranıyorlardı! Anne hala kayıp 5 yaşındaki oğlu ölü bulundu

Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, engebeli ve ormanlık arazide drone ile havadan arama yapıldı. Çalışmalara iz arama köpek timi ve kadavra köpekleri de katıldı. Arama ve adli soruşturma kapsamında; Akıncı İHA, Yapay Zeka Görüntü Analiz Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile teknik istihbarat ekibi, istihbarat araştırma timi, adli kolluk görevlileri, emniyet istihbarat araştırma ekibi ve emniyet suç araştırma ekibi görev yaptı.

ANNE VE OĞULDAN KAHREDEN HABER GELDİ!

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri tarafından bölgede bulunan akarsularda arama çalışmalarının devam ettiği sırada 5 yaşındaki kayıp Osman Yaşar Helvacı'dan acı haber geldi. Osman'ın cansız bedeni, uçurumun kenarında bulundu.

Anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeni ise oğlunun bulunduğu yerden 200 metre uzaklıkta bulundu.