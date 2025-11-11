Son Dakika | Günlerdir aranıyorlardı! Anne hala kayıp 5 yaşındaki oğlu ölü bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sekiz gün önce evinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı, günlerdir aranıyordu.

Huriye Helvacı'ya hala ulaşılamazken oğlu Osman Helvacı'dan acı haber geldi.

ÖLÜ BULUNDU

TRT Haber'in haberine göre; 5 yaşındaki Osman, ölü olarak bulundu.

Anne ve oğul son olarak Alantepe ve Köseali köylerinde görülmüştü.

2 Kasım'dan bu yana anne ve oğlunun bulunması için emniyet, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli çalışma yürütüyor.

Bugün de ekipler arama çalışmasını akarsu ve bataklıklarda yoğunlaştırdı. Bölgedeki bir bataklıkta iş makineleriyle arama yapıldı.

Jandarma ve AFAD ekiplerince, engebeli ve ormanlık arazide dron ile havadan da arama yapılıyor.

İz arama köpek timi ile kadavra köpekleri de arama kurtarma çalışmalarına eşlik ediyor.