Son Dakika | Günlerdir aranıyorlardı! Anne hala kayıp 5 yaşındaki oğlu ölü bulundu

Son Dakika | Günlerdir aranıyorlardı! Anne hala kayıp 5 yaşındaki oğlu ölü bulundu
Yayınlanma:
Son dakika... Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım’dan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'dan bu yana haber alınamadı. Anne Helvacı hala kayıpken oğlu ölü bulundu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sekiz gün önce evinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı, günlerdir aranıyordu.

Huriye Helvacı'ya hala ulaşılamazken oğlu Osman Helvacı'dan acı haber geldi.

ÖLÜ BULUNDU

TRT Haber'in haberine göre; 5 yaşındaki Osman, ölü olarak bulundu.

Anne ve oğul son olarak Alantepe ve Köseali köylerinde görülmüştü.

2 Kasım'dan bu yana anne ve oğlunun bulunması için emniyet, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli çalışma yürütüyor.

Bugün de ekipler arama çalışmasını akarsu ve bataklıklarda yoğunlaştırdı. Bölgedeki bir bataklıkta iş makineleriyle arama yapıldı.

Jandarma ve AFAD ekiplerince, engebeli ve ormanlık arazide dron ile havadan da arama yapılıyor.

İz arama köpek timi ile kadavra köpekleri de arama kurtarma çalışmalarına eşlik ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Türkiye
Denizde kadın cesedi bulundu!
Denizde kadın cesedi bulundu!
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Erdoğan 'yalan konuşuyorsun' demişti: O videonun perde arkasında neler oldu?
Erdoğan 'yalan konuşuyorsun' demişti: O videonun perde arkasında neler oldu?