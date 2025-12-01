Kağıthane’de sandalyeli kavga! Masanın üzerine atlayarak yere düştü

Yayınlanma:
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, Çağlayan Meydanı’nda bulunan bir restoranda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflardan biri diğer gruptakilere sandalye fırlattı. Sandalye atan tarafta bulunan bir kadın, korkulukları geçerek masanın üzerine atladı. Masanın devrilmesi sonucunda yere düşen kadın, ayağa kalkarak karşı tarafa yeniden sandalye fırlatmaya başladı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bulunan Çağlayan Meydanı’nda, 25 Kasım Salı günü saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

istanbul-kagithanede-restoranda-sanda-1041220-308959.jpg

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken bir taraf, diğer tarafa sandalye fırlattı. Karşı tarafa karşılık vermeden uzaklaşmaya çalışırken bir kadın korkulukları aştı.

MASAYA ATLAYIP YERE DÜŞTÜ!

Masanın üzerine atlayan bir kadın, masanın devrilmesi üzerine yere düştü. Tekrar ayağa kalkan kadın, diğerleriyle birlikte karşı tarafa sandalye atmaya devam etti. Bu sırada bazı kafe çalışanları kavganın ortasında kaldı.

Alacak meselesinde ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralıAlacak meselesinde ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı

Masa ve sandalyeleri tutmaya çalışan kafe çalışanlarından 1 kişi tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga anı ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak:DHA

