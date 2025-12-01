Kağıthane’de sandalyeli kavga! Masanın üzerine atlayarak yere düştü

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bulunan Çağlayan Meydanı’nda, 25 Kasım Salı günü saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken bir taraf, diğer tarafa sandalye fırlattı. Karşı tarafa karşılık vermeden uzaklaşmaya çalışırken bir kadın korkulukları aştı.

MASAYA ATLAYIP YERE DÜŞTÜ!

Masanın üzerine atlayan bir kadın, masanın devrilmesi üzerine yere düştü. Tekrar ayağa kalkan kadın, diğerleriyle birlikte karşı tarafa sandalye atmaya devam etti. Bu sırada bazı kafe çalışanları kavganın ortasında kaldı.

Masa ve sandalyeleri tutmaya çalışan kafe çalışanlarından 1 kişi tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga anı ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.