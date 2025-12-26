Umut Akdoğan TRT önünden seslendi: TRT’de bu davayı canlı yayınlayacak yürek var mı?

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yaklaşık bir ay önce yurttaşlara söz hakkı verilmediği gerekçesiyle TRT Genel Müdürlüğü önüne stüdyo kurmuş burada yaptığı açıklamada TRT'nin yayın politikalarını eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

Akdoğan, TRT önündeki eylemlerinin ikincisini İzmir’e taşıdı.

BU kez İzmir TRT binası önünde açıklama yapan Akdoğan, TRT’nin, MS hastası Tayfun Kahraman’ın cezaevinde yaşadığı sağlık sorunlarına, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın tutukluluk sürecine ve gazeteci Barış Terkoğlu’nun gözaltına alınmasına TRT'de yer verilmediğinin altını çizerek “Bu yayıncılık bizim paralarımızla yapılıyor ama halkın gerçekleri gizleniyor” dedi.

"TRT'NİN BAŞINDA TELEVİZYONCULUKLA İLGİSİ OLMAYABN BİRİ VAR"

Mevcut iktidar döneminde sosyal demokrat olduğu ya da iktidardan farklı düşündüğü için çok sayıda liyakatlı ismin sürgün edildiğini söyleyen Akdoğan, TRT’nin yönetimine televizyonculukla ilgisi olmayan birinin getirildiğini söyledi.

TRT yönetimini sert sözlerle eleştiren Akdoğan, "TRT son yirmi yıl içerisinde 500 katrilyon lira, yani yaklaşık 12 milyar dolar harcadı. Bu parayla İzmir’de 750 bin nüfusluk bir alanın yıkılıp yeniden yapılabilirdi" Akdoğan, aynı kaynakla Malatya, Afyonkarahisar ve Erzurum gibi illerin depreme dirençli kentler haline getirilebileceğini söyledi.

“TRT’NİN BÜTÇESİ SİZİN CEBİNİZDEN ÇIKIYOR"

İktidarın deprem gibi hayati konulara kaynak göstermek yerine RT üzerinden propaganda yapmayı tercih ettiğini söyleyen Akdoğan, harcanan paranın kamusal yarar yerine iktidarın borazanlığı için kullanıldığını söyledi.

TRT bütçesinin nasıl oluşturulduğuna dair bilgiler veren Akdoğan, her bir vatandaşın telefon, kulaklık, bilgisayar, tablet, otomobil ve hatta traktör alırken TRT payı ödediğini belirtti.

TRT bütçesinin yüzde 70’inin doğrudan halktan toplandığını, kalan yüzde 30’unun ise kamu kurumlarının verdiği reklamlardan oluştuğunu belirten Akdoğan, “Yani TRT’nin bütçesinin yüzde yüzü sizin cebinizden çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Halktan toplanan kaynakların tarafsız yayıncılık yerine propaganda için kullanıldığını vurgulayan Akdoğan, İzmir'in TRT'yi en az izleyen illerden bir olduğunu söyleyerek TRT yayınlarına itibar etmeyen İzmirlilere teşekkür ettiğini söyledi.

TRT'NİN SON 10 HABERİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

TRT’nin son 24 saatte yayınladığı haberlerden örnekler vererek TRT'nin gerçek sorunları göremezden geldiğini söyledi.

Akdoğan TRT’nin son 24 saatte yayınladığı 10 haberi şöyle sıraladı:

Kaliforniya’da yolların karla kapanması

Hawaii’de yanardağın lav püskürtmesi

Arjantin’de bir AVM’yi su basması

Kazakistan’da bir sürücünün aracıyla yılbaşı ağacını devirmesi

Bursa’da tamir edilen bir araca başka bir aracın çarpması

Yakutistan’da hava sıcaklığının eksi 56 dereceye düşmesi

Malatya’da bir aracın dönerciye girmesi

Adana’da manevra yapan otomobilin başka bir araca çarpması

Azerbaycan’da TRT’ye ödül verilmesi

Bolu’da Karaca ayısının görüntülenmesi

Akdoğan, "Bu haber listesi TRT’nin Türkiye’nin gerçek gündeminden ne kadar kopuk olduğunun açık göstergesidir" diye konuştu.

TRT’nin kamuoyunu doğrudan ilgilendiren ekonomik ve toplumsal sorunları görmezden geldiğini söyleyen Akdoğan, “TRT yöneticileri söylediklerimizin doğru olup olmadığını biliyor. Eğer bize gönül vermeyen yurttaşlarımız teyit etmek isterse TRT’nin X hesabına girsinler” şeklinde konuştu.

"BU YAYINCILIK PARAMIZLA YAPILIYOR: GERÇEKLER GİZLENİYOR"

2022–2025 yılları arasında üniversite eğitiminin yüzde 1405 zamlandığını, dana etine yüzde 1109, kiralara yüzde 1169, çocuk bakım hizmetlerine yüzde 1096 oranında zam geldiğini söyleyen Akdoğan, TRT'de bunların hiçbirinin yayınlanmadığını söyledi.

TRT’nin, MS hastası Tayfun Kahraman’ın cezaevinde yaşadığı sağlık sorunlarına, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın tutukluluk sürecine ve gazeteci Barış Terkoğlu’nun gözaltına alınmasına da yer vermediğini vurgulayan Akdoğan, “Bu yayıncılık bizim paralarımızla yapılıyor ama halkın gerçekleri gizleniyor” dedi.

ASGARİ ÜCRET GERÇEĞİNİ VERMEDİ

Asgari ücret konusuna da değinen Akdoğan, 2025 yılında asgari ücretin euro bazında gerilediğini, altın ve temel gıda alım gücünün ciddi biçimde düştüğünü söyledi. Akdoğan, “Geçen yıl asgari ücretle dört buçuk çeyrek altın alınabiliyordu, bu yıl iki buçuk çeyrek altına düştü. TRT bunu da vermedi” ifadelerini kullandı.

"PARAMIZLA BİLE TRT'YE REKLAM VEREMİYORUZ"

Akdoğan, “TRT’ye AK Partili siyasetçiler, akademisyenler ve gazeteciler çıkıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak paramızla bile TRT’ye reklam veremiyoruz” diyerek TRT ekranlarının tek taraflı kullanıldığını söyledi.

Akdoğan, TRT’nin çizgi film kanallarının dahi propaganda aracı haline getirildiğini söyledi.

"TRT’DE BU DAVAYI CANLI YAYINLAYACAK YÜREK VAR MI?”

Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarına yönelik yargı süreçlerine ilişkin de konuşan Akdoğan, yaklaşık 4 bin 700 sayfalık iddianameyi eleştirerek, “Bu iddianame adliyede değil, sarayda hazırlanmıştır” dedi.

CHP’nin Meclis’e sunduğu kanun teklifini hatırlatan Akdoğan, seçimle göreve gelmiş yöneticilerin yargılamalarının TRT’den canlı yayınlanması gerektiğini söyleyerek, “Haklı davamıza güveniyoruz. TRT’de bu davayı canlı yayınlayacak yürek var mı?” diye sordu.

MHP’nin bu teklife hayır oyu verdiğini de hatırlattı.

Konuşmasını, tutuklu bulunan parti yöneticilerinin derhal tahliye edilmesi gerektiğini söyleyerek tamamlayan Akdoğan, “Biz yol arkadaşlarımıza güveniyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in nasıl dimdik durduğunu biliyoruz” dedi.

Akdoğan, “Birazcık yüreğiniz varsa bu yasaya destek olun. TRT, 23 yılın sonunda hiç değilse bir kez kamunun yanında dursun” dedi.