Umut Akdoğan'ın TRT paylaşımı ortalığı karıştırdı! Saat verdi
Yayınlanma:
CHP'li Umut Akdoğan, TRT'ye çıkacağını söylemesinin ardından TRT Genel Müdür Yardımcısı ve İletişim Başkanlığı'nın harekete geçtiğini açıkladı.
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, dün (14 Kasım) sosyal medya hesabından, "Pazartesi günü TRT’ye çıkacağım." paylaşımını yaptı.
Akdoğan bugün de TRT'ye 12.00'de çıkacağını söyledi. Akdoğan, bu açıklamasının ardından ismini vermediği TRT Genel Müdür Yardımcısı ve İletişim Başkanlığı'nın tepki verdiğini anlattı.
"İSTER STÜDYO İSTER EKRAN"
Akdoğan, X hesabından şunları ifade etti:
"Pazartesi günü 12.00’de TRT’ye çıkacağım ve her şeyi açık açık konuşacağız.
TRT’nin Genel Müdür Yardımcısı,
İletişim başkanlığı “nedir bu” deyince,
“Aman efendim olur mu öyle şey” demişsiniz. Olur, olur…
Yüzünüze konuşacağım.
İster stüdyoya gelin, ister ekrandan izleyin."
