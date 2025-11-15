CHP'li vekil TRT'ye çıkacak!

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan X hesabından yaptığı duyuruda Pazartesi günü TRT'ye çıkacağını açıkladı.

Akdoğan'ın paylaşımında, "Pazartesi günü TRT’ye çıkacağım" dedi. Konuya ilişkin başka bir açıklama ya da bilgi verilmedi.

TRT TARTIŞMALARI

CHP, 23 Mart’tan bu yana Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargı sürecinin TRT’den canlı yayınlanması için Meclis’e kanun teklifi sunmuştu.

Dilek İmamoğlu Saraçhane'den haykırdı! "Madem asrın yolsuzluğu TRT ekranlarını açın"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı davaların TRT'den canlı yayınlanması çağrısında bulunmuş, "TRT'nin duruşmayı bir kanaldan baştan sona eksiksiz, savcıyı nasıl veriyorsa savunmayı da arkadaşlarımızın ağzından canlı yayınlansın. Canlı yayınlamak isteyen tüm televizyonlara da frekans vererek eksiksiz ve tam yayınlanmasını istiyoruz. Ben arkadaşlarıma güveniyorum" ifadelerini kullanmıştı.

DİLEK İMAMOĞLU: MADEM BU KADAR EMİNSİNİZ TRT EKRANLARINI AÇIN

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Saraçhane'deki buluşmada, "Madem bu kadar eminsiniz madem asrın yolsuzluğu diyorsunuz. O halde buyurun TRT ekranlarını açın halkın gözünün önünde şeffaf bir biçimde her duruşmayı canlı yayınlayın duruşmaları" demişti.