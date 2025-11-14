Dilek İmamoğlu Saraçhane'den haykırdı! "Madem asrın yolsuzluğu TRT ekranlarını açın"

Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 240. gününde Saraçhane’de düzenlenen Aile Dayanışma Ağı’nın 13. buluşmasına çok sayıda isim katıldı. Şarkıcı Seren Serengil, yazar Ayşe Kulin, Ergenekon kumpası mağduru komutanların eşleri de katıldı.

Saraçhane'de; Özden Örnek’in eşi Sevil Örnek,Cem Aziz Çakmak’ın eşi Sevgi Çakmak, Ali Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar, Mehmet Öger’in eşi Sinem Öger, Yasin Türker’in eşi Sibel Türker, Ahmet Yavuz’un eşi Lütfiye Yavuz, Ümit Metin’in eşi Berna Metin, Cengiz Köylü’nün eşi Gamze Köylü, Süha Tanyel’in eşi Nurgün Tanyel de toplantıya katıldı.

İBB soruşturması hakkındaki iddianamenin yazımından sonraki ilk aile buluşması olan bu basın açıklamasına Ekrem İmamoğlu'nun annesi Havva İmamoğlu da katıldı.

Buluşmada her hafta olduğu gibi açılış konuşmasını yapan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, sözlerine şu ifadelerle başladı:

“Bugün burada bir kez daha adalete, eşitliğe, insan onuruna inancımızla kalplerimizi birleştirerek buluştuk. Hepinize yürekten sevgilerimi, şükranlarımı sunuyorum.”

Dilek İmamoğlu, her hafta büyüyen katılıma dikkat çekerek bu buluşmaları “bir direnişin, bir vicdan nöbetinin ifadesi” olarak niteledi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tahliyesini memnuniyetle karşıladığını belirten Dilek İmamoğlu, duygularını şöyle ifade etti:

“Bir nebze olsun içimize su serpen bir gelişme yaşadık. Ama biliyoruz ki mutluluk buruk bir mutluluk oldu hepimiz için. Çünkü hâlâ içeride, hukuksuzlukla, keyfîlikle özgürlüğü elinden alınmış yüzlerce insanımız var.”

"ÇALINAN GÜNLERİ KİM GETİRECEK?"

Dilek İmamoğlu, hukuksuzluğun yalnızca tutukluları değil, ailelerini de mağdur ettiğini vurguladı:

“Bir babanın, bir evlâdın, bir kardeşin, bir annenin bir yıl, on günü çalındı hayattan. Bu zamanı kim geri verebilir? Kim o eksilen günleri, kaçırılan bayramları, doğum günlerini geri getirebilir?”

"ARTIK YETER, TÜRKİYE SÜREKLİ YÜKSEK TANSİYONLA YAŞAMAK ZORUNDA DEĞİL"

Adaletin olmadığı bir ülkede ekonominin de huzurun da olamayacağını ifade eden İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Demokrasinin, adaletin ve hukukun olmadığı bir ülkeye yatırım da gelmez. Böyle bir ortamda enflasyon düşmez, umut da yeşermez. Artık yeter. Bu ülke sürekli yüksek tansiyonla yaşamak zorunda değil.”

Selim ve Hasan İmamoğlu ifade vermişti! Dilek İmamoğlu'ndan tepki: Aileleri de hedef alıyorlar

"HAYKIRIYORUZ ARTIK YETER"

İddianamenin 237 gün sonra hazırlandığını hatırlatan İmamoğlu, tutuksuz yargılama için şu çağrıyı yaptı:

"Dile kolay tam 237 günün sonunda bir iddianame hazırlandı 8 ay boyunca yüzlerce ifade alındı. Onlarca eve baskı yapıldı baskın yapıldı.

Boş arsalar kazıldı tarlalar çevrildi MASAK raporları istendi baskıyla korkuyla iftiralarla yürütülen bir süreç ve sonunda iddianame hazır dediler. Peki adalet hazır mı gerçek hazır mı? Hayır

Artık delil karartma riski kalmadı. Kaçma riskleri de yok Ama hala tutuklulukları devam ediyor. Avrupa'da ortalama tutuklu yargılama süresi 4 aydır. Bizde ise Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları 8 aydır tutuklu. Üstelik üç kez halk tarafından seçilmiş bir belediye başkanı olarak Ekrem İmamoğlu 8 aydır tutuklu bu artık bir yargılama değil bir cezalandırmadı.

Bu masumiyet karinesinin yok sayılmasıdır. Bu adalet terazisinin siyasetin gölgesini adalet terazisine siyasetin gölgesinin düşmesidir ve biz buradan bir kez daha haykırıyoruz. Artık yeter. Adalet geciktiği anda zaten eksilir. O yüzden diyoruz ki Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları artık tutuksuz yargılanmalıdır Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları artık tutuksuz yargılanmalıdır."

Adaletin gecikmemesi gerektiğini belirten Dilek İmamoğlu, iddianamenin ardından iktidar medyasının manipülasyon yaptığını savundu:

“Gerçekleri eğip bükerek sözde gazetecilik adı altında halkın aklını karıştırmaya çalışanlar var. Ama biz hakikatin er ya da geç ortaya çıkacağını biliyoruz.”

"MADEM ASRIN YOLSUZLUĞU TRT'DE YAYIMLANSIN"

İddianamenin şeffaf biçimde incelenmesi için çağrıda bulunan İmamoğlu, şu sözlerle seslendi:

"Gerçek iftiranın sesini her zaman bastırır ve buradan açıkça söylüyorum.

Madem bu kadar eminsiniz madem asrın yolsuzluğu diyorsunuz.

O halde buyurun TRT ekranlarını açın halkın gözünün önünde şeffaf bir biçimde her duruşmayı canlı yayınlayın duruşmaların halkın gözünün önünde.

86 milyonun önünde canlı yayınlanmasını istiyoruz talep ediyoruz.

Gelin 86 milyonun önünde yargılayın bu insanları millet görsün kimin alnı açık.

Kimin sözü doğru bizim saklayacak hiçbir şeyimiz yok bizim hesap veremeyeceğimiz hiçbir şeyimiz yok.

Ekrem İmamoğlu ister 2 yıl ister 2000 yılda yargılansın bizim başımız dik vicdanımız rahattır"

Dilek İmamoğlu, Gürcistan ve Hırvatistan’da yaşanan uçak kazalarında şehit olan asker ve pilotlara rahmet dileyerek sözlerini şöyle noktaladı:

"Bugün bir kez daha gördük ki adalet yalnız mahkeme salonlarında aranmaz. Adalet insanların kalbinde filizlenir. Ve biz o filizin büyümesine izin vermeye kararlıyız. Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız ve sonunda adalet kazanacak"