Selim ve Hasan İmamoğlu ifade vermişti! Dilek İmamoğlu'ndan tepki: Aileleri de hedef alıyorlar

19 Mart operasyonlarının mağdur yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), 11. buluşmasını yine Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirdi.

Kalabalık bir yurttaş topluluğunun destek verdiği buluşmaya; CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve çok sayıda milletvekili katıldı.

12. buluşmanın basın açıklaması, iktidar kumpasıyla özgürlüğü elinden alınan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı, CHP’nin ve 15,5 milyon vatandaşın Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu tarafından okundu.

“Bu buluşmalara katılan herkes; dayanışmamızın büyümesine, adalet arayışımızın güçlenmesine katkı sağlıyor” diyen Dilek İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada hukuksuz uygulamaları tek tek sıraladı. Gazetecilere yönelik baskılara da tepki gösteren Dilek İmamoğlu,

“Daha dün, birçok değerli basın mensubu, yine dayanaksız iddialar nedeniyle ifadeye çağrıldı. Basın üzerinde büyük bir baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Sadece Ekrem İmamoğlu değil, halkın da haber alma hakkı engelleniyor; milletin iradesi susturulmaya çalışılıyor" dedi.

"AİLELERİN HUKUKSUZLUKLARIN MUHATABI HALİNE GETİRİLMESİ NE ADALETE NE DE VİCDANLARA SIĞAR"

"Bununla da yetinilmiyor, açıkça aileler hedef alınıyor" diyen Dilek İmamoğlu, "Bu hafta içinde değerli kayınpederim Hasan İmamoğlu ile sevgili oğlum Selim ifadeye çağrıldılar. Daha ifadeleri alınmadan önce, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Artık yalnızca siyasetçileri değil, aileleri de hedef alıyorlar" diye konuştu.

Dilek İmamoğlu'nun konuşmasında şu ifadeler yer aldı: "Oysaki aile kutsaldır. Aile, toplumun temelidir. Ailelerin bile bu hukuksuzlukların muhatabı haline getirilmesi ne adalete ne siyasete ne de vicdanlara sığar. Bu; yargı eliyle bir intikam peşine düşülmesinin tablosudur. Sadece mağduriyet yaşayan ailelerin değil tüm toplumun adalet duygularını aşındırmaktadır. Halkın devlete duyduğu güveni zedelediği için de çok tehlikelidir. Çünkü adalet, toplumu ayakta tutar.”

“HAKLILIĞIMIZA İNANCIMIZ TAMDIR”

“Bizler; kim olursa olsun, herkes için adil ve tutuksuz yargılama, tarafsız bir hukuk sistemi istiyoruz. Masumiyet karinesi kavramının, tutuksuz ve adil yargılama ilkesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz. İddianamenin bir an önce yazılması, yargılamanın başlaması ve tamamının TRT’den canlı olarak yayınlanması taleplerimizi ısrarla yineliyoruz. Haklılığımıza ve masumiyetimize inancımız tamdır. Bu mücadelede bizim en güçlü kaynağımız, umudumuz ve dayanışmamızdır. Bu dayanışmaya, barış ve huzur içinde ortak bir yaşam umuduna destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Unutmayın; bu mücadele kişilere değil, bir ülkenin geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Pazartesi günü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; ölümünün 87. yıl dönümünde sonsuz saygı ve şükranla anacağız. Atatürk’ün bizlere armağan ve emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar koruyacağız. Cumhuriyete sahip çıkmak; adalete, demokrasiye, eşitliğe ve özgürlüğe sahip çıkmaktır. Atatürk’ün yolu, bizlere rehber olmaya devam edecektir."

“ADANA'DAN 1200 KİLOMETRE GELİP BİR SAAT GÖRÜŞÜP AYNI GÜN DÖNÜYORUZ”

Adana’ya bağlı Ceyhan ilçesinin seçilmiş Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın kardeşi Caner Aydar abisi ile birlikte babaları Mustafa Aydar’ın da tutuklu yargılandığına dikkat çekti.