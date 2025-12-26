Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listede ünlü bal markalarının halkı yanılttığı ve mevzuata aykırı içeriklerle üretim yaptığı belgelendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları, 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yapan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye 5'i sağlığı tehlikeye düşürecek ürün eklendi. Listede bal, yoğurt, kıyma ve baharatlar gibi ürünler yer aldı.

1.jpg

BAL MARKALARI TEK TEK İFŞA OLDU

Yapılan son testlerde; bazı bal markalarının halkı yanılttığı ve mevzuata aykırı içeriklerle üretim yaptığı belgelendi.

Diğer yandan da bazı markaların 'lahmacun iç harcı (dana eti)' ibaresiyle sattığı üründe, sakatat ve kanatlı et olduğu belirlendi.

2.jpg

Tam yıl biterken bakanlık yakaladı: Halka avuç avuç boya yedirdiler!Tam yıl biterken bakanlık yakaladı: Halka avuç avuç boya yedirdiler!

Bal ürünlerine de taklit ve tağşiş tespit edildi. Konya'nın Bozkır ilçesinde faaliyet yürüten bir firmanın pekmezinde şeker tespit edildi.

3.jpg

Ayrıca Ankara'nın Akyurt ilçesinde yüzde 100 piliç eti olduğu beyan edilen köftede, mekanik ayrılmış kanatlı et bulunduğu tespit edildi.

4.jpg

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'nde ise sumak, isot ve kırmızı toz biber gibi ürünlerde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya olduğu anlaşıldı.

Kaynak:DHA

