Tam yıl biterken bakanlık yakaladı: Halka avuç avuç boya yedirdiler!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son ifşa listesi, halkın sofrasına gelen gıdalardaki ihlalleri ifşa etti. 15 ayrı markada taklit ve tağşiş tespit edilirken, 5 markada sağlığı tehdit edecek ihlaller tespit edildi. baharatlarda gıdada kullanımına izin verilmeyen boyanın (genelde tekstilde kullanılan boya) kullanıldığı tespit edildi.

Taklit-tağşiş gıdalar listesine 18 yeni ürün eklendi

Yine milyonların "doğal" diyerek aldığı ürünlerin içinden şeker şurubundan katkı maddesine kadar her şey çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 25 Aralık 2025 itibarıyla "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Yapılan son laboratuvar incelemeleri sonucunda, Türkiye’nin dört bir yanında satılan ürünlerde pek çok tehlike ve hille tespit edildi. 5 markanın gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya tespit edildi.

BALDA TATLI DEĞİL, ACI GERÇEKLER ÇIKTI

15 farklı bal markasının halkı yanılttığı ve mevzuata aykırı içeriklerle üretim yaptığı belgelendi.

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler

Bakanlığın 5996 Sayılı Kanun kapsamında kamuoyuna duyurduğu listede, Ankara’dan Antalya’ya, İstanbul’dan Konya’ya kadar birçok ildeki işletmeler yer alıyor.

KANATLI ET TESPİTİ

Denetimler, özellikle süzme çiçek balı adı altında satılan ürünlerin büyük bir kısmında sahtecilik yapıldığını ortaya koydu.

SAKATAT, SÜT DIŞI YAĞ, İNEK SÜTÜ...

Bakanlığın Taklit ve Tağşiş listesinde ayrıca bir çok süt ve et ürünü de hileli çıktı.

Tüketiciler şifa ararken, aslında ne olduğu belirsiz karışımları sofrasına koymak zorunda kaldı.