Taklit-tağşiş gıdalar listesine 18 yeni ürün eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla taklit ve tağşiş (hileli ürün) yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklamayı sürdürüyor. Güncel listeye, biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere, toplam 18 yeni ürün daha eklendi.

Bakanlığın yayımladığı listede, tüketicilerin sıklıkla kullandığı ürün grupları yer aldı. Yapılan son testlerde, bazı markaların ‘tam yağlı lor peyniri’ ibaresiyle sattığı üründe, etiketinde belirtilmeyen bitkisel yağ olduğu tespit edildi.

YASAKLI BOYA BULUNDU

Benzer şekilde, zeytinyağı ürünlerinde de taklit veya tağşiş yapıldığına dair tespitler yer aldı. Özellikle dikkat çeken bir bulgu ise, bitkisel karışım yağ içerisinde gıdada kullanımına izin verilmeyen yasaklı boya olduğunun belirlenmesi oldu.

Aracınızı park ederken dikkat! Yer altından çıkan kıvılcımlar küle çevirdi

Bakanlık, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında, hileli ürün satan firmaları, markaları ve ürünleri şeffaf bir şekilde açıklamaya devam ediyor.

Ürünler bu şekilde: