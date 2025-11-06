Taklit-tağşiş gıdalar listesine 18 yeni ürün eklendi

Taklit-tağşiş gıdalar listesine 18 yeni ürün eklendi
Yayınlanma:
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 18 yeni ürün daha eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla taklit ve tağşiş (hileli ürün) yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklamayı sürdürüyor. Güncel listeye, biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere, toplam 18 yeni ürün daha eklendi.

Bakanlığın yayımladığı listede, tüketicilerin sıklıkla kullandığı ürün grupları yer aldı. Yapılan son testlerde, bazı markaların ‘tam yağlı lor peyniri’ ibaresiyle sattığı üründe, etiketinde belirtilmeyen bitkisel yağ olduğu tespit edildi.

YASAKLI BOYA BULUNDU

Benzer şekilde, zeytinyağı ürünlerinde de taklit veya tağşiş yapıldığına dair tespitler yer aldı. Özellikle dikkat çeken bir bulgu ise, bitkisel karışım yağ içerisinde gıdada kullanımına izin verilmeyen yasaklı boya olduğunun belirlenmesi oldu.

Aracınızı park ederken dikkat! Yer altından çıkan kıvılcımlar küle çevirdiAracınızı park ederken dikkat! Yer altından çıkan kıvılcımlar küle çevirdi

Bakanlık, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında, hileli ürün satan firmaları, markaları ve ürünleri şeffaf bir şekilde açıklamaya devam ediyor.

Ürünler bu şekilde:

1.jpg

2.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Türkiye
Son dakika | Tayfun Kahraman'ın 'yeniden yargılanma' talebi reddedildi
Son dakika | Tayfun Kahraman'ın 'yeniden yargılanma' talebi reddedildi
Feci kazada can vermişlerdi! Sürücünün eşini karşılamaya gittiği ortaya çıktı
Feci kazada can vermişlerdi! Sürücünün eşini karşılamaya gittiği ortaya çıktı
Antalya'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Antalya'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi