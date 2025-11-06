Aracınızı park ederken dikkat! Yer altından çıkan kıvılcımlar küle çevirdi

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi'nde sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen olay, mahalle sakinlerine panik yaşattı. Caddede bulunan yer altı elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanma nedeniyle çıkan kıvılcımların sıçradığı park halindeki bir otomobil alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü ve aracı halat yardımıyla yanmaya devam eden kablolardan uzaklaştırdı. Otomobilin güvenli bölgeye çekilmesinin ardından elektrik kablolarındaki yangın bir süre sonra kendiliğinden söndü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

MAHALLELİ KABLO ARIZALARINA TEPKİLİ

Yangını gören mahalle sakini Hanifi Çınar, yaşadıkları sorunu dile getirerek duruma tepki gösterdi. Çınar, "Bir baktım duman çıkıyordu. Aracın altında elektrik şase yapıyordu. Camı kırıp aracı kurtaracaktım. Elektrik kabloları alev alınca yaklaşamadım" dedi.

Yer altı kablolarının aracı tutuşturduğunu belirten Çınar, "Kalın bir kablo geçiyor buradan. Yılda en az 10 defa arızalanıyor. Bu arıza da bugüne denk geldi. Elektrik kesintileri yaşıyoruz, 4-5 gün elektriklerimiz yok" diyerek bölgedeki altyapı sorununa dikkat çekti. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.