Aracınızı park ederken dikkat! Yer altından çıkan kıvılcımlar küle çevirdi

Aracınızı park ederken dikkat! Yer altından çıkan kıvılcımlar küle çevirdi
Yayınlanma:
İstanbul Küçükçekmece'de, yer altındaki elektrik kablolarından çıkan kıvılcımlar park halinde bulunan bir otomobilin alev almasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi'nde sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen olay, mahalle sakinlerine panik yaşattı. Caddede bulunan yer altı elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanma nedeniyle çıkan kıvılcımların sıçradığı park halindeki bir otomobil alev aldı.

yangin-2.jpg

İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü ve aracı halat yardımıyla yanmaya devam eden kablolardan uzaklaştırdı. Otomobilin güvenli bölgeye çekilmesinin ardından elektrik kablolarındaki yangın bir süre sonra kendiliğinden söndü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

MAHALLELİ KABLO ARIZALARINA TEPKİLİ

Yangını gören mahalle sakini Hanifi Çınar, yaşadıkları sorunu dile getirerek duruma tepki gösterdi. Çınar, "Bir baktım duman çıkıyordu. Aracın altında elektrik şase yapıyordu. Camı kırıp aracı kurtaracaktım. Elektrik kabloları alev alınca yaklaşamadım" dedi.

yangin-1.jpg

Yer altı kablolarının aracı tutuşturduğunu belirten Çınar, "Kalın bir kablo geçiyor buradan. Yılda en az 10 defa arızalanıyor. Bu arıza da bugüne denk geldi. Elektrik kesintileri yaşıyoruz, 4-5 gün elektriklerimiz yok" diyerek bölgedeki altyapı sorununa dikkat çekti. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Türkiye
MHP'li Türkgün gazetesi AKP'li Yeni Şafak'ı yerden yere vurdu! Çatlak söylentileri arasında manşet kavgası
MHP'li Türkgün gazetesi AKP'li Yeni Şafak'ı yerden yere vurdu! Çatlak söylentileri arasında manşet kavgası
Güney Kore’den Suriye’ye dev araç akışı: 6 ayda 150 bin araç sevk edildi
Güney Kore’den Suriye’ye dev araç akışı: 6 ayda 150 bin araç sevk edildi