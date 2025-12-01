Alacak meselesinde ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı

Esenyurt’ta aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan diğer kişiler ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Çınar Mahallesi 1426. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi olan iki grup arasında iş yerinde tartışma çıktı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İş yerinde başlayan kavga sokağa taşındı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

2 KİŞİ SİLAHLA 6 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada 2 kişinin silahla, 6 kişinin ise bıçakla yaralandığı belirlenen 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kavgaya karışan diğer kişiler ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

