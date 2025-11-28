Adliye önü kan gölüne döndü: Boşanma davası sonrası bıçaklı kavga!

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi Ek Binası önünde, boşanma duruşması sonrası aile bireylerini karşı karşıya getiren bir olay yaşandı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Saadettin Y. ile eşi Gülten Y. arasında adliye çıkışında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle aile bireyleri de olaya dahil oldu ve sözlü atışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Saadettin Y.'nin oğlu Mehmet Y., üvey annesinin kardeşi olan Ufuk Ü.'yü bıçakla yaraladı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI: SALDIRGAN GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ufuk Ü., ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

9 kişi hayatını kaybetmişti: Diyarbakır'daki arazi kavgasında karar açıklandı

Saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan kavgaya karışan diğer kişiler de ifade işlemleri için Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.