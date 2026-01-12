Hatalı park eden sürücüye kızıp 15 dakika boyunca korna çaldı! Mahalle birbirine girdi

Hatalı park eden sürücüye kızıp 15 dakika boyunca korna çaldı! Mahalle birbirine girdi
Yayınlanma:
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bir sokağa giren sürücü, iddiaya göre hatalı park eden hafif ticari aracı görünce kornaya basmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca kornaya basan sürücüye bina sakinleri tepki gösterirken sürücünün bina sakinlerine küfürle karşılık vermesi üzerine kavga çıktı. Sürücü, sokağa çıkan vatandaşlar tarafından darbedildi.

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Çeliktepe Mahallesi’nde, 10 Ocak Cumartesi günü meydana gelen olayda, bir sürücü aracıyla mahalledeki bir sokağa girdi. Fakat hafif ticari aracın sokakta hatalı park edildiğini gören sürücü, sahibinin aracı çekmesi için kornaya basmaya başladı.

15 DAKİKA BOYUNCA KORNAYA BASTI!

Kimsenin aracın yanına gelmemesi üzerine daha da öfkelenen sürücü, yaklaşık 15 dakika boyunca kornaya bastı. Bunun üzerine, bina sakinleri duruma tepki gösterdi. Sürücü iddiaya göre kendisine tepki gösterenlere küfür etmeye başladı.

istanbul-kagithanede-hatali-park-kavg-1110382-329609.jpg

BİNA SAKİNLERİ TARAFINDAN DARBEDİLDİ!

Tartışmanın büyümesi üzerine sokağa inen bina sakinleri, sürücüye tekme ve yumruklarla saldırdı. Boğazı sıkılan sürücünün başı da hatalı park edilen hafif ticari aracın camına vuruldu. Darbedilen sürücünün babasına ve arkadaşlarına haber vermesi üzerine sokaktaki kavga daha da büyüdü.

istanbul-kagithanede-hatali-park-kavg-1110383-329609.jpg

TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI!

Tekmeli yumruklu kavgayı, çevrede bulunan vatandaşlar ayırırken yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Gaziantep’te korkunç olay! Bıçaklı kavgada 17 yaşındaki çocuk can verdiGaziantep’te korkunç olay! Bıçaklı kavgada 17 yaşındaki çocuk can verdi

Olayın ardından sokaktan uzaklaşan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Hafif ticari aracın sahibine ise ulaşılamadığı öğrenildi.

Kaynak:DHA

İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Türkiye
Manisa merkezli 6 ilde IŞİD operasyonu
Manisa merkezli 6 ilde IŞİD operasyonu
IŞİD'e finansman sağlayan 2 kişi yakalandı
IŞİD'e finansman sağlayan 2 kişi yakalandı