Hatalı park eden sürücüye kızıp 15 dakika boyunca korna çaldı! Mahalle birbirine girdi

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Çeliktepe Mahallesi’nde, 10 Ocak Cumartesi günü meydana gelen olayda, bir sürücü aracıyla mahalledeki bir sokağa girdi. Fakat hafif ticari aracın sokakta hatalı park edildiğini gören sürücü, sahibinin aracı çekmesi için kornaya basmaya başladı.

15 DAKİKA BOYUNCA KORNAYA BASTI!

Kimsenin aracın yanına gelmemesi üzerine daha da öfkelenen sürücü, yaklaşık 15 dakika boyunca kornaya bastı. Bunun üzerine, bina sakinleri duruma tepki gösterdi. Sürücü iddiaya göre kendisine tepki gösterenlere küfür etmeye başladı.

BİNA SAKİNLERİ TARAFINDAN DARBEDİLDİ!

Tartışmanın büyümesi üzerine sokağa inen bina sakinleri, sürücüye tekme ve yumruklarla saldırdı. Boğazı sıkılan sürücünün başı da hatalı park edilen hafif ticari aracın camına vuruldu. Darbedilen sürücünün babasına ve arkadaşlarına haber vermesi üzerine sokaktaki kavga daha da büyüdü.

TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI!

Tekmeli yumruklu kavgayı, çevrede bulunan vatandaşlar ayırırken yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olayın ardından sokaktan uzaklaşan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Hafif ticari aracın sahibine ise ulaşılamadığı öğrenildi.