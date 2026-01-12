Gaziantep’te korkunç olay! Bıçaklı kavgada 17 yaşındaki çocuk can verdi

Gaziantep’in Nuripazarbaşı Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu bildirilen iki grup arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, 17 yaşındaki Mustafa Demir ve arkadaşı Cebrail Nahsen Savcılı ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaştı.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken ekiplerin müdahalesinin ardından 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Demir, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Demir’in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Savcılı'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI!

Olayın ardından kaçan şüphelilerden Y.H, M.H, ve A.A. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.