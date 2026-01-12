IŞİD'e finansman sağlayan 2 kişi yakalandı
Şanlıurfa’da terör örgütü IŞİD'in finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüte maddi destek sağladıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Şanlıurfa merkezli olarak eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında, örgüte maddi kaynak aktardıkları tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 17 adet yasaklı yayın ve dokümana el konuldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.