IŞİD'e finansman sağlayan 2 kişi yakalandı

IŞİD'e finansman sağlayan 2 kişi yakalandı
Yayınlanma:
Şanlıurfa’da jandarma ekiplerince terör örgütü IŞİD'e finans sağladıkları belirlenen 2 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da terör örgütü IŞİD'in finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüte maddi destek sağladıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Şanlıurfa merkezli olarak eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

IŞİD'li teröristler mahalleyi soyup soğana çevirmiş: Hırsızlık yaptıkları evlere Kuran koymuşlarIŞİD'li teröristler mahalleyi soyup soğana çevirmiş: Hırsızlık yaptıkları evlere Kuran koymuşlar

Yalova'daki IŞİD saldırısı iddianamesi: Türkiye'de 97 dernek ve medresede örgütleniyorlarYalova'daki IŞİD saldırısı iddianamesi: Türkiye'de 97 dernek ve medresede örgütleniyorlar

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, örgüte maddi kaynak aktardıkları tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 17 adet yasaklı yayın ve dokümana el konuldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Türkiye
Manisa merkezli 6 ilde IŞİD operasyonu
Manisa merkezli 6 ilde IŞİD operasyonu
Hatalı park eden sürücüye kızıp 15 dakika boyunca korna çaldı! Mahalle birbirine girdi
Hatalı park eden sürücüye kızıp 15 dakika boyunca korna çaldı! Mahalle birbirine girdi