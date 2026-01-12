IŞİD'li teröristler mahalleyi soyup soğana çevirmiş: Hırsızlık yaptıkları evlere Kuran koymuşlar

halktv.com.tr / ÖZEL HABER

Terör örgütü IŞİD'in Türkiye'de yılbaşı gecesini kana bulayacağı iddiaları üzerine yurdun dört bir yanında harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.

Bu operasyonlardan birisi de 29 Aralık sabahı Yalova'da düzenlendi. Zafer Umutlu’nun adresine giden polislerden 3'ü, içerideki teröristlerin ateş açması sonucu şehit oldu. Çıkan çatışmada hücre evindeki 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Operasyonda öldürülen teröristlerden Zafer Umutlu

TERÖRİSTLERİN ÇOK SAYIDA HIRSIZLIK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından yürütülen çalışmalarda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ın köşe yazısına taşıdığı detaylara göre IŞİD'li teröristler, defalarca mahalledeki evlere gizlice girerek hırsızlık yaptı.

Olayın ardından çatışmada ölüdürülen Zafer Umutlu'nun hücre evinde arama yapan ekipler, H. adlı emekli edebiyat öğretmenine ait olduğu öğrenilen bir yemek takımı, çatal bıçak takımı, bakır tas, 33 taşlı tesbih, siyah bavul, fanlı ısıtıcı, pike takımı, İsviçre çakısı ve saç kurutma makinesi buldu.

IŞİD'li terörsitler ile aynı mahallede yaşayan emekli öğretmen, edinilen bilgilere göre 24 Aralık’ta eşiyle birlikte kayınvalidesinin evine gittikten sonra eve gizlice giren teröristler, bahçedeki ördek ve leylek heykellerini ile evdeki bibloları parçaladıktan sonra 30 parça eşya çaldı.

5 Ocak’ta ifadesine başvurulan öğretmen, çalınan eşyaları şöyle anlattı:

“Oğluma çeyizlik olarak aldığımız küçük ev aletleri ve mutfak malzemeleri bulunan 6-7 koli, matkap, spiral avuç içi taşlama makinesi, üç ısıtıcı, düdüklü tencere, mikrodalga fırın, tost makinesi, kol saati, 100 yıllık telkari işleme kemer, beş parfüm, iki tespih, iki fotoğraf makinesi, iki bakır hamam tası, iki uydu alıcı, robot süpürge, masaj aleti, şarjlı saç traş makinesi, çatal kaşık takımı ve pike takımının çalındığını fark ettim.”

Emekli öğretmen H., iki bağlama ve elektro gitarın, televizyon ve laptopun, çeşitli tablo, resim biblo ve nazar boncuklarının kırılıp parçalandığını ifade etti.

NEFERTİTİ RESMİNİ 100 PARÇAYA BÖLÜP YANINA KURAN KOYMUŞLAR

İfadesinin devamında Mısır’dan gelen papirüs üzerine Nefertiti resminin 100 parçaya bölündüğünü belirten emekli öğretmen, yanına Kuran'ın konulduğunu ifade etti.

Emekli öğretmen, televizyon ve laptopun çalınmak yerine parçalandığını ve bunun kendisine ideolojik zihniyetle hareket edildiğini düşündürdüğünü söyledi. H., komşularının evlerine de girildiğini kaydetti.

"ESKİ TMSF BAŞKANININ EVİNE DE GİRİLMİŞ, JANDARMA UYUMUŞ"

Öte yandan IŞİD'li teröristlerin karıştıkları hırsızlık olaylarıyla ilgili İsmail Saymaz'a konuşan eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, hırsızlığın terör saldırısından üç gün önce gerçekleştiğini, jandarmaların ev sahibine haber vermediklerini belirterek şunları söyledi:

“Adi bir hırsızlık değil bu. Heykel, resim ve teknoloji düşmanı ideolojik bir saldırı. Üç gün önce jandarma geliyor. Adi hırsızlık olduğunu tahmin edip ev sahibine bilgi vermiyor. Bilgi verilse belki terör saldırısı önlenebilirdi. Mesaj vermişler. Ama jandarma uyumuş!”

İnce, hırsızlık için girilen evlerden birinin eski Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) başkanlarından birine ait olduğunu iddia ederek, “Kamuoyuna hiçbir şey açıklanmıyor. Kimlerin evine girildi?” diye sordu.