Yalova'daki IŞİD saldırısı iddianamesi: Türkiye'de 97 dernek ve medresede örgütleniyorlar

29 Aralık 2025 tarihinde Yalova'da IŞİD'e yönelik operasyonda teröristlerin ateş açması sonucunda 3 polis şehit olmuş 6 IŞİD'li ölü olarak ele geçirilmişti. Saldırının ardından birçok operasyon yapıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada hazırlanan iddianamede çok çarpıcı detaylar yer aldı.

Yalova'da peş peşe IŞİD operasyonu!

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, iddianamede TEM Daire Başkanlığı’nın 25 Ekim 2023 tarihli yazısına yer verildi. O yazıda IŞİD'in taban oluşturmak için kitabevi, kreş, mescit ve medreseler açtığı kaydedildi.

Yine yazıda IŞİD'in ‘Daru’l Harp, Tağut, Rejim, Oy, Cuma Namazı, Hilafet, Cihad, Tevhid, Şirk, çocukların devlet okullarına gönderilmemesi’ gibi meseleleri kendi ideolojilerine göre yorumladığına dair bilgilere yer verildi:

"DEAŞ terör örgütü ve benzeri dini istismar eden terör örgütlerine müzahir şahıslar da ülkemizde taban oluşturmak, eleman kazanmak ve çatışma bölgelerinde bulunan mensuplarına maddi gelir sağlamak amacıyla legal ya da illegal dernek, kitabevi kreş, mescit ve medreseler oluşturmaktadır."

24 KENTTE 97 DERNEK TESPİT EDİLDİ

İddianamede yer verilen TEM yazısında IŞİD yanlısı olarak Türkiye'de yer verilen dernek, kitabevi, mescit ve medreselerin sayısı paylaşıldı. Türkiye’de, 24’ü Yalova’da olmak üzer;e Adana, Ağrı, Ankara, Batman, Bingöl, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Muş, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Yalova ve Van’da, “IŞİD yanlısı” toplam 97 dernek, kitabevi, mescit ve medrese tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede Ekim 2023’teki yazıda belirtilen IŞİD’e yakın işletmelerle ilgili yaptırımlara da yer verildi.