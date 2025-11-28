9 kişi hayatını kaybetmişti: Diyarbakır'daki arazi kavgasında karar açıklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Serçeler Mahallesi'nde 15 Haziran 2023 tarihinde Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin dava, güvenlik gerekçesiyle Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Konya Adliyesi Konferans Salonu'nda görüldü. Duruşmaya 19 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanıklar ve avukatlarının son sözlerinin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, 19 sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ateşli silahlar ile bıçaklar ve diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından dolayı toplam 213'er yıl 2'şer ay 21'er gün hapis cezası verdi. Sanıklardan Ahmet A. ise aynı suçlardan dolayı 172 yıl 9 ay 13 gün hapis cezasına çarptırıldı.

TAHLİYE VE TUTUKLAMA KARARLARI

Mahkeme heyeti, yargılanan 31 sanıktan 19'u tutuklu olmak üzere toplam 20 sanığa hapis cezası verirken, tutuklu bulunan 7 sanığın beraat kararı ile tahliyesine hükmetti. Öte yandan, daha önce tutuksuz yargılanan sanıklardan ceza alan 8'inin ise tutuklanması yönünde karar alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Mahkemenin verdiği bu kararla birlikte yasal süreç istinaf mahkemesinde devam edecek.