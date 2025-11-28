9 kişi hayatını kaybetmişti: Diyarbakır'daki arazi kavgasında karar açıklandı

9 kişi hayatını kaybetmişti: Diyarbakır'daki arazi kavgasında karar açıklandı
Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 15 Haziran 2023 tarihinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, yargılanan 31 sanıktan 19’una 213’er yıl 2’şer ay 21’er gün hapis cezası verirken, bir sanığa ise 172 yıl 9 ay 13 gün hapis cezası hükmetti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Serçeler Mahallesi'nde 15 Haziran 2023 tarihinde Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin dava, güvenlik gerekçesiyle Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Konya Adliyesi Konferans Salonu'nda görüldü. Duruşmaya 19 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanıklar ve avukatlarının son sözlerinin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, 19 sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ateşli silahlar ile bıçaklar ve diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından dolayı toplam 213'er yıl 2'şer ay 21'er gün hapis cezası verdi. Sanıklardan Ahmet A. ise aynı suçlardan dolayı 172 yıl 9 ay 13 gün hapis cezasına çarptırıldı.

TAHLİYE VE TUTUKLAMA KARARLARI

Mahkeme heyeti, yargılanan 31 sanıktan 19'u tutuklu olmak üzere toplam 20 sanığa hapis cezası verirken, tutuklu bulunan 7 sanığın beraat kararı ile tahliyesine hükmetti. Öte yandan, daha önce tutuksuz yargılanan sanıklardan ceza alan 8'inin ise tutuklanması yönünde karar alındı.

Barış Boyun’un 4 adamını öldürten ‘köstebek’ bu sabah yakalandı!Barış Boyun’un 4 adamını öldürten ‘köstebek’ bu sabah yakalandı!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Mahkemenin verdiği bu kararla birlikte yasal süreç istinaf mahkemesinde devam edecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Türkiye
Sağlıkta şiddet sürüyor: Kayseri'de doktora saldıran 2 kişi tutuklandı
Sağlıkta şiddet sürüyor: Kayseri'de doktora saldıran 2 kişi tutuklandı
İETT otobüsü yol kenarındaki ağaca çarptı
İETT otobüsü yol kenarındaki ağaca çarptı
Ünlü dizilerde çalışan set emekçisi Boğaz Köprüsü'nden atladı
Ünlü dizilerde çalışan set emekçisi Boğaz Köprüsü'nden atladı