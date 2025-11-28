Barış Boyun’un 4 adamını öldürten ‘köstebek’ bu sabah yakalandı!

Yayınlanma:
Güncelleme:
İtalya’da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun’un 4 adamını öldürten ‘Cudi Şahin’ lakaplı Hasan Şahin bu sabah Gürcistan’a bağlı Abhazya’da yakalandı. Hasan Şahin, eski futbolcu Serhat Akın’ı silahla yaralayan tetikçiye talimatı veren isim olarak da gündeme gelmişti.

halktv.com.tr - Dinçer Gökçe / ÖZEL HABER

Barış Boyun grubunun 6 üyesinin Yunanistan’da infaz edilmesinden bir yıl sonra, benzer bir olay Gürcistan’da yaşanmıştı. Gruba mensup Vedat Dinç, Çağatay Çançin, Furkan Ömer Tükenmez ve Abdulkadir Sever bir süre önce, karıştıkları bir dizi suç nedeni ile bir süre önce Gürcistan’a kaçmıştı.

ÇIKARKEN KAPIYI AÇIK BIRAKTI

Dinç, Çançin, Tükenmez ve Sever aynı evi paylaşıyordu. Bu 4 isim ile aynı evi paylaşan bir kişi 7 Aralık 2024 sabahı saat 09.00 gibi evden çıktığı esnada kapıyı da açık bıraktı. Bu kişinin evden çıkmasından dakikalar sonra, eve tetikçiler girdi.

Bu Son Kareyi de ‘Köstebek’ Çekmiş!Bu Son Kareyi de ‘Köstebek’ Çekmiş!

UYUDUKLARI SIRADA İNFAZ EDİLDİLER

Dinç, Çançin, Sever ve Tükenmez, uyudukları esnada dakikalar içinde öldürüldü. Tetikçiler hızla evi terk ettiklerinde, kendilerinden geriye 4 cansız beden ve 200’e yakın boş kovan kaldı.

ldurulen-vedat-dinc-solda-ve-cagatay-cancin-ayni-evde-kaliyorlardi.jpeg

OLAYDAN SONRA ABHAZYA’YA KAÇTI

4 kişinin öldürülmesinde ‘köstebek’ olarak rol almakla suçlanan bir isme ilişkin bu sabah önemli bir gelişme yaşandı. Hasan Şahin, bu sabah Abhazya’da yakalandı.

hasan-sahin-bu-sabah-abhazyada-yakalandi.jpeg
Hasan Şahin bu sabah Abhazya'da yakalandı.

Şahin’in yakalanmasına ilişkin Rusya ve Gürcistan istihbarat servislerinin ortak çalıştığı kaydediliyor. ‘Cudi Şahin’ olarak da bilinen Hasan Şahin, 4 kişinin öldürülmesi sonrası Abhazya’ya kaçmıştı.

hasan-sahin-bu-sabah-abhazyda-yakalandi.jpeg
Hasan Şahin bu sabah Abhazy'da yakalandı.

SERHAT AKIN’I DA VURDURDU

Hasan Şahin ismi, geçen yıl Serhat Akın’ı vuran tetikçiye de talimatı veren isim olarak gündeme gelmişti. Saldırıda silahı kullanan 19 yaşındaki Ozan Dalmaz, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede saldırı talimatını uzaktan akrabası olan Hasan Şahin'in verdiğini söyledi.

furkan-omer-tukenmez-de-oldurulen-4-isim-arasindaydi-001.jpeg
Furkan Ömer Tükenmez de öldürülen 4 isim arasındaydı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

