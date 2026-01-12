Manisa merkezli 6 ilde IŞİD operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmalar kapsamında Manisa merkezli, İzmir, Bursa, Kahramanmaraş, Van ve Hatay'da tespit edilen adreslere özel harekat polisinin desteğiyle eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda Abdülkadir S., Yunus Ç., Tacettin Ç., Emrah E., Nuh B, Natıq Ahmed S. ve Mustafa D. yakalandı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER MANİSA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Şüphelilerin adreslerınde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 2 kama ile yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Manisa'ya sevk edildi.