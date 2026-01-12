Manisa merkezli 6 ilde IŞİD operasyonu

Manisa merkezli 6 ilde IŞİD operasyonu
Manisa merkezli 6 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli Manisa'ya getirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Yalova'daki IŞİD saldırısı iddianamesi: Türkiye'de 97 dernek ve medresede örgütleniyorlarYalova'daki IŞİD saldırısı iddianamesi: Türkiye'de 97 dernek ve medresede örgütleniyorlar

manisa-isid-operasyonu.jpg

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmalar kapsamında Manisa merkezli, İzmir, Bursa, Kahramanmaraş, Van ve Hatay'da tespit edilen adreslere özel harekat polisinin desteğiyle eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda Abdülkadir S., Yunus Ç., Tacettin Ç., Emrah E., Nuh B, Natıq Ahmed S. ve Mustafa D. yakalandı.

IŞİD'li teröristler mahalleyi soyup soğana çevirmiş: Hırsızlık yaptıkları evlere Kuran koymuşlarIŞİD'li teröristler mahalleyi soyup soğana çevirmiş: Hırsızlık yaptıkları evlere Kuran koymuşlar

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER MANİSA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Şüphelilerin adreslerınde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 2 kama ile yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Manisa'ya sevk edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

