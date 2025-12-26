Ankara'da kahreden kaza: Genç çift ile 3 aylık bebekleri öldü

Ankara'da kahreden kaza: Genç çift ile 3 aylık bebekleri öldü
Yayınlanma:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yoldan çıkıp yaklaşık 10 metreden yuvarlanan otomobildeki Mahir Çanak (27) ile eşi Zeynep Çanak (25) ve 3 aylık bebekleri hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Beypazarı kara yolunda ilçe girişinde 10 kilometre mesafede meydana geldi.

Feci Kazada Bir Aile Yok Oldu!Feci Kazada Bir Aile Yok Oldu!

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL 10 METRE YÜKSEKLİKTEN YUVARLANDI

Mahir Çanak’ın virajda kontrolünü yitirdiği 06 KOP 14 plakalı otomobil, yoldan çıkıp 10 metre yükseklikten yuvarlandı. Araç hurdaya dönerken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

GENÇ ÇİFT İLE 3 AYLIK BEBEKLERİ HAYATLARINI KAYBETTİ

Sağlık ekibi, sürücü Mahir Çanak ile yanındaki eşi Zeynep Çanak ve 3 aylık oğullarının hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAY YERİNE GELEN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ankara'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Mahir Çanak'ın, hafta sonu tatilini geçirmek üzere ailesi ile memleketi Beypazarı'na geldiği öğrenildi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Türkiye
İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 16 yaralı
İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 16 yaralı
Kayıp olarak aranıyordu: Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu
Kayıp olarak aranıyordu: Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu
Cesedi çöp poşetinde bulunan Sümeyye'nin katili tutuklandı! Eşi yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
Cesedi çöp poşetinde bulunan Sümeyye'nin katili tutuklandı! Eşi yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı