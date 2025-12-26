CHP'li Gökçen'den Tayfun Kahraman tepkisi: Anayasaya darbe yapılıyor

Gezi davası kapsamında tutuklu bulanan MS hastası Tayfun Kahraman'ın cezaevinde ilacının verilmediği iddiası gündem gelmişti.

Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile MS atağı geçiren Kahraman'ın gün boyunca dar ve havasız ring aracıyla farklı merkezlere götürüldüğünü, koğuşa döndüğünde ise ilaç dağıtım saatinin geçmesi nedeniyle kullanmak zorunda olduğu ilacının kendisine verilmediğini söylemişti.

Daha önce Meclis gündemine de taşınan konuyu, CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen bir kez daha gündeme getirdi.

Tayfun Kahraman'a ilacının verilmediği iddiası Meclis gündeminde

"SUÇ İDDİASI BİLE OLMADAN YILLARDIR HAPSEDİLİYOR"

Tayfun Kahraman’ın sağlık durumunun cezaevi koşulları nedeniyle daha da ağırlaştığını vurgulayan Gökçen, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman kararı, açık bir haksızlığı tespit ederek gün yüzüne çıkardı. Tayfun Kahraman, hakkında herhangi bir suç iddiası bile olmadan yıllardır hapsediliyor. Tayfun Kahraman’ın Gezi’yi organize ettiğine dair ne bir telefon konuşması, ne bir irtibat var.

Forumlarla suçlanıyor, bu forumlarda hangi yasadışı kararlar alınmış, buna ilişkin bir iddia bile dosyada yok. Gerekçesiz ve hukuk dışı bir kararla cezaevinde tutulan, hepimizin yerine hapiste olan Tayfun Kahraman, şimdi ağır bir hastalıkla mücadele ediyor. MS hastalığı bulunan Tayfun Kahraman’ın ilaçlarının geciktirilmesi ve cezaevi koşulları hastalığı daha da ağırlaştırıyor. Yaşanan çok açık: Tayfun Kahraman’ın özgürlük hakkıyla birlikte sağlık hakkı da ciddi bir şekilde ihlal ediliyor.

Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması için daha ne bekleniyor? Tayfun Kahraman derhal serbest bırakılmalı, anayasaya yapılan darbe bir an önce sonlanmalıdır."