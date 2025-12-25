Tayfun Kahraman'a ilacının verilmediği iddiası Meclis gündeminde

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, MS hastası Tayfun Kahraman’ın cezaevinde yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çömez, Kahraman’a ilaçlarının verilmediği iddiasını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi sundu.

Tayfun Kahraman'a yapılan zulmü feryat ederek anlattı! "Susanların hiç mi vicdanı yok?"

Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahraman’ın daha önce de kötü muameleye maruz kaldığını hatırlattı. Ağustos 2024’te Kahraman’ın güneş altında, kelepçeleri sıkılı halde havalandırmasız bir cezaevi aracında 23 dakika bekletildiğini belirten Çömez, bu olayla ilgili sorumlular hakkında soruşturma izni verilmediğini vurguladı.

Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sizde hiç mi insanlık yok? MS hastası olduğu bilindiği halde, Ağustos 2024’te Tayfun Kahraman güneş altında bir cezaevi aracı içinde kelepçeleri sıkılı halde tam 23 dakika havalandırmasız bir şekilde bekletilerek son derece kötü bir muameleye maruz bırakılmıştı. Bunun için verdiğim soru önergesine gelen yanıtta "sorumlular için soruşturma izninin verilmediği" ortaya çıkmıştı. Kendisini son ziyaret ettiğimde "o günden beri kötü bir muameleye maruz kalmadığını" söylemişti. Yine ne oldu? MS atağı geçiren bir hastanın "dağıtım saatinin geçtiği gerekçesi ile ilacının verilmemesi" de ne demek oluyor? Belli ki nöropatik ağrıları var. Siz MS atağı geçiren birinin ne kadar ciddi bir acı ve ağrı çektiğini biliyor musunuz? Saat atlanmasının ağrıyı ne kadar şiddetlendireceğinden haberiniz var mı? İlaçların gecikmesinin kalıcı hasarlara neden olabileceğinin farkında mısınız? Bu korkunç uygulamayı Meclis gündemine taşıyor, sorumluların hesap vermesini istiyoruz!"