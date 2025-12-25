Tayfun Kahraman'a yapılan zulmü feryat ederek anlattı! "Susanların hiç mi vicdanı yok?"

Tayfun Kahraman'a yapılan zulmü feryat ederek anlattı! "Susanların hiç mi vicdanı yok?"
Yayınlanma:
Anayasa Mahkmesi'nin kararına rağmen cezaevinde tutulan Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman, Gezi tutuklulusuna yapılanları feryat ederek anlattı. "Tayfun Kahraman, sağlığını kalıcı biçimde etkileyecek çok ağır ve sancılı bir süreç yaşıyor" diyen Meriç Kahraman, "Susanların hiç mi vicdanı yok?" ifadeleriyle isyan etti.

Meriç Kahraman, 4 yıldır cezaevinde bulunan eşi Tayfun Kahraman'a yapılanlara isyan etti. Eşinin Anyasa Mahkemesi'nin kararına rağmen cezaevinde tutulduğunu hatırlatan Meriç Kahraman, "Susanların hiç mi vicdanı yok?" dedi.

GEZİ TUTUKLUSU TAYFUN KAHRAMAN 4 YILDIR CEZAEVİNDE

Gezi direnişi ile ilgili davadan 2021 yılında tutuklanan şehir planlamacısı Tayfun Kahraman, 4 yıldır cezaevinde bulunuyor. MS hastası olan Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın uygulanmamasına eşi Meriç Kahraman isyan etti.

yeni-proje-39.jpg

EŞİNE YAPILANLARI FERYAT EDEREK ANLATTI

Eşini bugün (25 Aralık Perşembe günü) 1 saat camın ardından acı içinde gördüğünü aktaran Meriç Kahraman, "Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmadığı için, masum yere hapiste olan eşim Tayfun Kahraman, sağlığını kalıcı biçimde etkileyecek çok ağır ve sancılı bir süreç yaşıyor" dedi.

MS hastası olan Kahraman'ın çarşamba günü cezaevi ring aracıyla hastaneye götürüldüğünü belirten Meriç Kahraman, eşine yapılanları şöyle aktardı:

  • "Hastaneden koğuşuna geri götürüldüğünde ilaç dağıtım saati geçtiği için almak zorunda olduğu Neurotin adlı ilacı verilememiş! Tüm geceyi ağrı içinde bir başına geçirmiş! Hastaneye tekrar sevki ve yatışı planlanıyor!"

AYM’den Tayfun Kahraman’a ilişkin kritik 'sağlık' kararı: Tahliye çıkmadı 'tedbir alın' dediAYM’den Tayfun Kahraman’a ilişkin kritik 'sağlık' kararı: Tahliye çıkmadı 'tedbir alın' dedi

"SUSANLARIN HİÇ Mİ VİCDANI YOK?"

"Ne yapalım biz? Kime anlatalım derdimizi? Tayfun’un 4 senedir haksızca içinde barındırıldığı fiziksel ve psikolojik yaşam koşullarının hastalığının bugün geldiği seyre etkilerini hangi mahkeme değerlendirecek? Nereye başvuralım?" diyen Kahraman isyanını şu ifadelerle dile getirdi:

  • "Masalarında Tayfun’un hastalığının ilerlediğine dair heyet raporu olmasına rağmen, AYM kararını uygulamayıp Tayfun’u tahliye etmeyenlerin ve hiç böyle bir şey olmamış gibi susanların hiç mi vicdanı yok, bu nasıl insanlık? Resmi gazetede yayınlanmış AYM kararına göre dışarıda olması gereken Tayfun neden zırhlı araç içinde gün boyu şehirlerarası yolculuk yaparak tahlil, tetkik ve takip altında kalıyor? Bizim daha ne yaşamamız gerekiyor? Bu kadar zulüm, bu kadar gaddarlığı nasıl sineye çekelim? Başımıza gelenlerin ve geleceklerin sorumluluğu kimde?"
yeni-proje-38.jpg
Meriç Kahraman'ın X paylaşımı (25 Aralık 2025)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
AKOM bu kez saatini vererek açıkladı: Birden soğuyacak kar yağacak
Gram altın rekor kırmıştı: İslam Memiş'ten uyarı geldi
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi
Kar bırakacak hava dalgası giriş yaptı: Meteoroloji 6 bölge 9 ili tek tek uyardı
Türkiye
Ev sahibi olma hayaliniz pahalıya patlamasın! Bu tuzağa düşmeyin
Ev sahibi olma hayaliniz pahalıya patlamasın! Bu tuzağa düşmeyin
Babanın engelli çocuklarını vahşice öldürdüğü ortaya çıktı! Anneden yürekleri dağlayan sözler
Babanın engelli çocuklarını vahşice öldürdüğü ortaya çıktı! Anneden yürekleri dağlayan sözler
Barış Terkoğlu gözaltına alındı
Barış Terkoğlu gözaltına alındı