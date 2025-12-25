Tayfun Kahraman'a yapılan zulmü feryat ederek anlattı! "Susanların hiç mi vicdanı yok?"

Meriç Kahraman, 4 yıldır cezaevinde bulunan eşi Tayfun Kahraman'a yapılanlara isyan etti. Eşinin Anyasa Mahkemesi'nin kararına rağmen cezaevinde tutulduğunu hatırlatan Meriç Kahraman, "Susanların hiç mi vicdanı yok?" dedi.

GEZİ TUTUKLUSU TAYFUN KAHRAMAN 4 YILDIR CEZAEVİNDE

Gezi direnişi ile ilgili davadan 2021 yılında tutuklanan şehir planlamacısı Tayfun Kahraman, 4 yıldır cezaevinde bulunuyor. MS hastası olan Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın uygulanmamasına eşi Meriç Kahraman isyan etti.

EŞİNE YAPILANLARI FERYAT EDEREK ANLATTI

Eşini bugün (25 Aralık Perşembe günü) 1 saat camın ardından acı içinde gördüğünü aktaran Meriç Kahraman, "Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmadığı için, masum yere hapiste olan eşim Tayfun Kahraman, sağlığını kalıcı biçimde etkileyecek çok ağır ve sancılı bir süreç yaşıyor" dedi.

MS hastası olan Kahraman'ın çarşamba günü cezaevi ring aracıyla hastaneye götürüldüğünü belirten Meriç Kahraman, eşine yapılanları şöyle aktardı:

"Hastaneden koğuşuna geri götürüldüğünde ilaç dağıtım saati geçtiği için almak zorunda olduğu Neurotin adlı ilacı verilememiş! Tüm geceyi ağrı içinde bir başına geçirmiş! Hastaneye tekrar sevki ve yatışı planlanıyor!"

"SUSANLARIN HİÇ Mİ VİCDANI YOK?"

"Ne yapalım biz? Kime anlatalım derdimizi? Tayfun’un 4 senedir haksızca içinde barındırıldığı fiziksel ve psikolojik yaşam koşullarının hastalığının bugün geldiği seyre etkilerini hangi mahkeme değerlendirecek? Nereye başvuralım?" diyen Kahraman isyanını şu ifadelerle dile getirdi:

"Masalarında Tayfun’un hastalığının ilerlediğine dair heyet raporu olmasına rağmen, AYM kararını uygulamayıp Tayfun’u tahliye etmeyenlerin ve hiç böyle bir şey olmamış gibi susanların hiç mi vicdanı yok, bu nasıl insanlık? Resmi gazetede yayınlanmış AYM kararına göre dışarıda olması gereken Tayfun neden zırhlı araç içinde gün boyu şehirlerarası yolculuk yaparak tahlil, tetkik ve takip altında kalıyor? Bizim daha ne yaşamamız gerekiyor? Bu kadar zulüm, bu kadar gaddarlığı nasıl sineye çekelim? Başımıza gelenlerin ve geleceklerin sorumluluğu kimde?"