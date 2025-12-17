AYM’den Tayfun Kahraman’a ilişkin kritik 'sağlık' kararı: Tahliye çıkmadı 'tedbir alın' dedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman ile ilgili kritik bir karar aldı. Daha önce Kahraman’ın hakkaniyete uygun yargılanmadığına ve yeniden yargılanması gerektiğine hükmeden AYM, sağlık sorunları gerekçesiyle yapılan tahliye talebini ise reddetti.

Ancak mahkeme, Kahraman’ın sağlık durumunun ve cezaevindeki yaşam koşullarının sürekli takip edilmesi için tedbir kararı verdi. Kararda, sağlık durumunun gerektirdiği durumlarda hastanede yatılı tedavi dahil tüm önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

Tahliye talebi reddedildi

T24'ün haberine göre; AYM Birinci Bölüm, tahliye talebini reddederken, kararında başvurucunun cezaevindeki koşullarının sağlık açısından ciddi bir tehlike oluşturduğunu gösteren yeterli sağlık raporu sunmadığını vurguladı. Mahkeme, başvurucunun mevcut tedavi olanaklarından faydalanmakta zorluk yaşadığına dair bir bilgi olmadığını belirtti ve tahliye için gerekli “gerçek ve yakın tehlike” şartının oluşmadığını belirtildi.

SÜREKLİ TAKİP KARARI

Buna karşılık, AYM Kahraman’ın kronik rahatsızlığına dikkat çekerek, sağlık durumunun sürekli takip altında tutulması için tedbir kararı verdi. Kararda, cezaevindeki koşulların insan onuruna uygun olmasının ve mahkûmların sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

GEREKİRSE HASTANEDE TEDAVİ

Mahkeme, sağlık takibi sırasında gerekli görülmesi halinde Kahraman’ın hastaneye yatırılarak tedavi görmesi de dahil olmak üzere tüm tedbirlerin alınmasını kararlaştırdı.

KARAR İLETİLDİ

AYM’nin bu kararı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ile Kahraman’ın tutulduğu Silivri Marmara Cezaevi’ne gönderildi. Karar, Birinci Bölüm üyesi beş üyenin oybirliğiyle alındı.