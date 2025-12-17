AYM’den Tayfun Kahraman’a ilişkin kritik 'sağlık' kararı: Tahliye çıkmadı 'tedbir alın' dedi

AYM’den Tayfun Kahraman’a ilişkin kritik 'sağlık' kararı: Tahliye çıkmadı 'tedbir alın' dedi
Yayınlanma:
AYM, Gezi davası tutuklusu Şehir Plancısı Tayfun Kahraman’ın tahliye talebini reddederken, sağlık durumunun sürekli takip edilmesi ve gerektiğinde hastanede tedavi görmesi için tedbir kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman ile ilgili kritik bir karar aldı. Daha önce Kahraman’ın hakkaniyete uygun yargılanmadığına ve yeniden yargılanması gerektiğine hükmeden AYM, sağlık sorunları gerekçesiyle yapılan tahliye talebini ise reddetti.

Ancak mahkeme, Kahraman’ın sağlık durumunun ve cezaevindeki yaşam koşullarının sürekli takip edilmesi için tedbir kararı verdi. Kararda, sağlık durumunun gerektirdiği durumlarda hastanede yatılı tedavi dahil tüm önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.
Tahliye talebi reddedildi

T24'ün haberine göre; AYM Birinci Bölüm, tahliye talebini reddederken, kararında başvurucunun cezaevindeki koşullarının sağlık açısından ciddi bir tehlike oluşturduğunu gösteren yeterli sağlık raporu sunmadığını vurguladı. Mahkeme, başvurucunun mevcut tedavi olanaklarından faydalanmakta zorluk yaşadığına dair bir bilgi olmadığını belirtti ve tahliye için gerekli “gerçek ve yakın tehlike” şartının oluşmadığını belirtildi.

Tayfun Kahraman için meslektaşlarından adalet çağrısıTayfun Kahraman için meslektaşlarından adalet çağrısı

SÜREKLİ TAKİP KARARI

Buna karşılık, AYM Kahraman’ın kronik rahatsızlığına dikkat çekerek, sağlık durumunun sürekli takip altında tutulması için tedbir kararı verdi. Kararda, cezaevindeki koşulların insan onuruna uygun olmasının ve mahkûmların sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

GEREKİRSE HASTANEDE TEDAVİ

Mahkeme, sağlık takibi sırasında gerekli görülmesi halinde Kahraman’ın hastaneye yatırılarak tedavi görmesi de dahil olmak üzere tüm tedbirlerin alınmasını kararlaştırdı.

KARAR İLETİLDİ

AYM’nin bu kararı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ile Kahraman’ın tutulduğu Silivri Marmara Cezaevi’ne gönderildi. Karar, Birinci Bölüm üyesi beş üyenin oybirliğiyle alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Siyaset
Taş Yapı’nın sahibi ‘koruma’ diye tutturmuş! ‘Beni linç ediyorlar, zulme uğruyorum’
Taş Yapı’nın sahibi ‘koruma’ diye tutturmuş! ‘Beni linç ediyorlar, zulme uğruyorum’
Ağıralioğlu: İşkence bir insanlık suçudur
Ağıralioğlu: İşkence bir insanlık suçudur