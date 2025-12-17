Taş Yapı’nın sahibi ‘koruma’ diye tutturmuş! ‘Beni linç ediyorlar, zulme uğruyorum’

İnşa ettiği devasa rezidans sebebiyle Şişlililerin yıllardır tepki gösterdiği Taş Yapı’nın sahibi Emrullah Turanlı’nın koruma talep ettiği ortaya çıktı.

Ancak nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğuna dair hiçbir somut delil sunmadı. Gerekçe olarak sadece İBB davasında ifade vermesini gösterdi.

İBB iddianamesinin eklerinde yer alan evraklara göre, 8 Kasım 2024’te, Turanlı’nın avukatı, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne koruma talebiyle başvuru yaptı. Verilen yanıtta başvurunun İstanbul Valiliği’ne yapılması istendi. Ayrıca istediği zaman 112’yi, Kadıköy, Hasanpaşa, Bostancı, Acıbadem, Göztepe karakolları ile Devriye Ekipler Amirliği’ni arayabileceği belirtilerek, telefon numaraları iletildi.

Turanlı’nın avukatı aynı gün İstanbul Valiliği’ne başvurdu. Dilekçede, Turanlı’nın ülkenin tanınmış iş insanlarından olduğu, yapmış olduğu işler sebebiyle oluşabilecek tehlikelerin önlenmesi için koruma tahsis edilmesi talep edildi.

Turanlı’nın avukatı 20 Kasım 2024 günü Valiliğe bir başvuru daha yaparak, koruma taleplerinin akıbeti hakkında bilgi istedi. Ancak yine bir yanıt gelmemesi üzerine bu sefer, İBB soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe yazarak taleplerinin dosyaya eklenmesini istedi.

Başvuruda, İBB soruşturmasında Turanlı’nın hem müşteki hem tanık olarak yer aldığı, bu yönde ifadeler verdiği hatırlatılarak şöyle denildi:

“Müvekkil dosyadaki şüpheliler tarafından yıllardır sistematik ve organize zulme uğramakta, maddi ve manevi mağduriyeti bulunmaktadır. Fakat günümüz itibariyle hala koruma talebimiz hakkında bir karar verilmedi. Müşteki sıfatına haiz müvekkilin, yaşanan gelişmeler, toplumsal linç kampanyaları kapsamında tehlikede olduğu açıktır.”

Savcılık da talebi 14 Temmuz 2025’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne iletti. Ancak Turanlı’nın talebinin yerine getirilip getirilmediği, dosyadaki evraklarda yer almıyor.

Turanlı, koruma talebi için ne valiliğe ne savcılığa, tehdit aldığı veya can güvenliğinin tehlikede olduğuna dair herhangi bir delil de sunmadı.

CEZALARA ‘RÜŞVET’ DEMİŞTİ

Şişli’nin tutuklu seçilmiş Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’a yönelik ithamların başında Turanlı’nın ifadeleri bulunuyor.

Şişli’nin göbeğine her biri 37 katlı 4 tane rezidans dikmeye çalışan Taş Yapı’nın sahibi Emrullah Turanlı, Ekrem İmamoğlu ve Şahan’ı ‘çetecilikle’ suçluyor. Ekol TV’de katıldığı bir canlı yayında, bir takım belgeler göstererek kendisinden 100 milyon dolar istendiğini ileri sürmüştü. Aynı iddiayı savcılığa verdiği ifade de dile getiren Turanlı, zararının 2 milyar doları aştığını ileri sürmüştü.

Ancak Turanlı’nın açıklamalarından sonra halktv.com.tr söz konusu belgelere ulaşmıştı. ‘Rüşvetin belgesi’ olarak sunulan evrakların inşaatın denetlenmesinde ortaya çıkan eksiklikler ve ecrimisil cezaları ile ilgili olduğu ortaya çıkmıştı.