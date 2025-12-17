Özgür Özel ve Durbay ailesi taziyeleri ikinci gün de kabul etti

Özgür Özel ve Durbay ailesi taziyeleri ikinci gün de kabul etti
Yayınlanma:
CHP Lideri Özgür Özel, hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için Manisa’da ailesiyle birlikte taziyeleri kabul ediyor.

Kolon kanseri nedeniyle 14 Aralık’ta yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için Manisa’da taziye süreci devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Durbay’ın annesi Fatma Durbay ve babası Osman Durbay ile birlikte Fatih Sergi Salonu’nda vatandaşların başsağlığı dileklerini kabul ediyor.

Taziye ziyaretinde Özel’e; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen de eşlik etti.

HERKES DURBAY İÇİN DUA ETTİ

On binler Gülşah Durbay'ı beyaz lalelerle son yolculuğuna uğurladıOn binler Gülşah Durbay'ı beyaz lalelerle son yolculuğuna uğurladı

Siyasiler, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş, salona gelerek Gülşah Durbay için dua etti, ailesine ve Özgür Özel’e başsağlığı dileklerini iletti. Taziye kabulü saat 17.00’ye kadar sürecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Siyaset
İmamoğlu yasaklarının kaldırılmasına CHP'den ilk tepki
İmamoğlu yasaklarının kaldırılmasına CHP'den ilk tepki
Erhürman'dan Erdoğan ile görüşmek isteyen Rum lidere tepki
Erhürman'dan Erdoğan ile görüşmek isteyen Rum lidere tepki