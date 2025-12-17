Özgür Özel ve Durbay ailesi taziyeleri ikinci gün de kabul etti

Kolon kanseri nedeniyle 14 Aralık’ta yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için Manisa’da taziye süreci devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Durbay’ın annesi Fatma Durbay ve babası Osman Durbay ile birlikte Fatih Sergi Salonu’nda vatandaşların başsağlığı dileklerini kabul ediyor.

Taziye ziyaretinde Özel’e; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen de eşlik etti.

HERKES DURBAY İÇİN DUA ETTİ

Siyasiler, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş, salona gelerek Gülşah Durbay için dua etti, ailesine ve Özgür Özel’e başsağlığı dileklerini iletti. Taziye kabulü saat 17.00’ye kadar sürecek.