Kurtulmuş'un çağrısı ile süreç toplantısı! Nihai rapor ne zaman çıkacak sorusuna yanıt verildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı Süreci için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun koordinatör grup başkan ve başkanvekillerini Meclis’te kabul etti. Toplantıya; AKP'den Abdulhamit Gül, CHP’den Murat Emir, DEM Parti’den Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP’den Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi’nden Bülent Kaya katıldı.

Toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bazı partilerin henüz raporlarını sunmadığını belirtti. Yıldız, “Raporlama dışında bir şey kalmadı. Raporlarını teslim etmeyen partiler var, onlar teslim ederler. Değerlendirme yaparız, grubu olan partilerden raporları ortaklaştıracak bir heyet kurarız. 5-6 gün çalışır, nihai raporu çıkarırız” dedi.

Komisyonun görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağı sorusu üzerine Yıldız, “Başkan ile görüşelim; uzatmamakta fayda var diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

CHP: RAPORUZ HAZIR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise toplantının gündeminin kendilerine iletilmediğini söyledi. Emir, “Sanıyorum komisyon raporlarıyla ilgili görüşülecek” diyerek, partisinin raporunun hazır olduğunu belirtti: “Raporumuz hazır. Değerlendiririz içerde.”

Toplantı basına kapalı şekilde sürüyor.