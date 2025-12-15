Manisa Ferdi Zeyrek'in ardından Gülşah Durbay'ın acısı ile sarsıldı: Son yolculuğuna uğurlanıyor

10.45 - BELEDİYE ÖNÜNDEKİ RESMİ TÖREN BAŞLADI

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için ilk tören belediye önünde başladı.

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Manisa il ve ilçe yöneticileri, diğer partilerden çok sayıda siyasi ve binlerce vatandaş katıldı.

Durbay'ın naaşı, resmi törenin ardından Hatuniye Camii’ne götürelecek ve burada saat 13.10'da öğle namazı kılınacak.

Ayrıntılar geliyor...

*****

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Şehir Hastanesi'nde kolon kanseri nedeniyle yakalandığı çoklu organ yetmezliği rahatsızlığından 12 günüdür sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün akşam saatlerinde kaybetti.

Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı 37 yaşındaki Durbay, son olarak solunum cihazına bağlanmıştı.

Son Dakika| Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Gülşah Durbay, bugün memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Naaşı saat 10.30’da Şehzadeler Belediyesine getirilecek olan Durbay için saat 11.00’de resmi tören düzenlenecek.

Resmi törenin ardından Durbay'ın naaşı saat 12.00-13.25 arasında Hatuniye Camii’ne götürelecek ve burada saat 13.10'da öğle namazı kılınacak.

Tören aracı önünde ve arkasında, Gençlik Kolları korteji eşliğinde yürüyüş gerçekleştirilecek.

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?

CENAZE NAMAZI CUMHURİYET MEYDANINDA KILINACAK

Durbay için cenaze namazı ise saat 13.40’ta Cumhuriyet Meydanı’nda kılınacak.

Ardından saat 14.15’te Cumhuriyet Meydanı’ndan hareketle cenaze korteji Koldere Mezarlığı’na geçecek. Aile ve yakınlar ise Koldere’deki aile ikametine yönlendirilecek.

Saat 15.00’te Koldere’de helalleşmenin ardından naaş eve getirilecek, 15.45’te ise Koldere Mezarlığı’nda defin işlemi gerçekleştirilecek.

KOLDERE MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Taziyelerin, saat 16.30’dan itibaren Koldere Fatih Sergi Salonu’nda kabul edileceği, ilk üç gün boyunca taziye ziyaretlerinin burada yapılacağı bildirildi.

Dördüncü günden itibaren taziyelerin Koldere’deki aile ikametinde kabul edileceği kaydedildi. İkinci ve üçüncü gün taziye saatlerinin ise ailenin onayının ardından resmi hesaplardan ayrıca duyurulacağı belirtildi.

Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay

FERDİ ZEYREK'İN ARDINDAN İKİNCİ ACI KAYIP

Öte yandan Manisa ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 6 ay içinde kaybettiği iki belediye başkanının yasını tutuyor.

6 Haziran 2025 günü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, konutunda elektrik akımına kapılmasının ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 9 Haziran'da yaşamını yitirmişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN GÖZYAŞLARI İÇİNDE AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Durbay’ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından Durbay ailesine hastanede taziye ziyaretinde bulundu

Özel, hastanedeki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu şehre inanılmaz sevgiyle bağlı bir insanı kaybettik. Kendi evladımı kaybetmiş gibiyim. CHP ailesi 6 ayda iki evladının kaybıyla sınanıyor. Ben kardeşimin, şimdi de bir evladımın kaybıyla sınanıyorum. Nasıl dayanılır... Gerçekten zor. Onun hayal bile edemeyeceği bir rüyası gerçek oldu, bu ilçeye belediye başkanı oldu. Aynı Ferdi’nin bu ile Büyükşehir Belediye Başkanı olması gibi. Ferdi’nin hikayesi 2 yıl sürdü, Gülşah’ın hikayesi 2,5 yıl sürdü" dedi.

"BİR DAHA OLACAKSA BENİM BAŞIMA GELSİN"

Gözyaşları içerisinde konuşan Özgür Özel, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Bundan sonra bu kadar büyük bir acıyı bir daha yaşayacaksam benim başıma bir şey gelsin. Daha bir evladımızı almasın Allahım. Dayanacak, sabredecek bir yanım kalmadı. Ne derdimiz, ne vebalimiz varmış, neyi çekiyoruz bilmiyorum. Bundan sonra böyle büyük bir acı yaşanacaksa benim üzerimden yaşansın. Daha olacaksa benim canımı alsın bir sevdiğimin canını almasın. Hepimizin başı sağ olsun.”

Özel'den Durbay ailesine ziyaret sonrası gözyaşları içinde açıklama: Artık bir şey olacaksa bana olsun

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI GÖRENLERİ DUYGULANDIRDI

Öte yandan Durbay'ın 1997 yılında henüz 9 yaşındayken ilkokul yıllarından bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Fotoğrafta, Durbay'ın, okul beyaz yakalı mavi üniformasıyla, üzerinde "Çocuk yurdun temelidir" yazılı pankartı tuttuğu ve kendisini fotoğraflayan kişiye gülümseyerek baktığı görüldü.